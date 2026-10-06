La Comisión de Dumping, Subsidios y Eliminación de Barreras Comerciales No Arancelarias del Indecopi aplicó, en primera instancia, derechos antidumping a las importaciones de inodoros de cerámica tipo ‘one piece’ provenientes de la República Popular China, por un período de cinco años. La decisión busca corregir las distorsiones ocasionadas por el ingreso de estos productos a precios por debajo de su valor real en su mercado de origen (dumping).

Mediante la Resolución Nº244-2026/CDB-INDECOPI, la Comisión determinó que entre enero y diciembre de 2024 existieron prácticas desleales de comercio que perjudicaron directamente a la rama de producción nacional (RPN), la cual se encuentra conformada por las empresas VSI Industrial S.A.C. (Vainsa) y Corporación Cerámica S.A. (Trebol). La investigación comprobó un volumen sustancial de importaciones chinas a precios reducidos, impactando de forma negativa en las ventas, márgenes y desempeño financiero de los fabricantes locales.

La disposición de la Comisión fija sobretasas para tres empresas chinas al constatarse márgenes de dumping de 15,2% para Chaozhou Romance Ceramic Technology Co., Ltd., 45,2% para Chaozhou Farns Ceramics Industrial Co., Ltd. y 26,8% para Chaozhou Yatao Ceramics Co., Ltd., así como un margen de dumping de 45,2% para el resto de las empresas chinas.

El análisis técnico concluyó que los inodoros importados de China y los de fabricación nacional son productos similares bajo los criterios del Acuerdo Antidumping (artículo 2.6) es decir, comparten materias primas, procesos de elaboración, características físicas, uso final y canales de distribución en el mercado peruano.

El procedimiento se inició a solicitud de la empresa Vainsa. Con esta medida de defensa comercial se restablecen condiciones equitativas de competencia en el mercado sanitario local frente al comercio desleal exterior.