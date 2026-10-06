La Comisión determinó que entre enero y diciembre de 2024 existieron prácticas desleales de comercio que perjudicaron directamente a la rama de producción nacional (RPN), la cual se encuentra conformada por las empresas Vainsa y Trebol. (Fuente: Depositphotos)
La Comisión determinó que entre enero y diciembre de 2024 existieron prácticas desleales de comercio que perjudicaron directamente a la rama de producción nacional (RPN), la cual se encuentra conformada por las empresas Vainsa y Trebol. (Fuente: Depositphotos)
Por Redacción EC

La Comisión de Dumping, Subsidios y Eliminación de Barreras Comerciales No Arancelarias del Indecopi aplicó, en primera instancia, derechos antidumping a las importaciones de inodoros de cerámica tipo ‘one piece’ provenientes de la República Popular China, por un período de cinco años. La decisión busca corregir las distorsiones ocasionadas por el ingreso de estos productos a precios por debajo de su valor real en su mercado de origen (dumping).

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.