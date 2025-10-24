Un reciente estudio elaborado por Best Place to Live, que analizó la experiencia de 2.921 compradores en 98 proyectos inmobiliarios en Perú desde 2023, reveló que los limeños no se limitan a un solo canal al momento de adquirir una vivienda. La búsqueda suele combinar publicidad digital, visitas presenciales a los proyectos y, de manera significativa, la validación social a través de conocidos.

El análisis destacó que el 19,3% de las compras estuvo influenciada por la recomendación de amigos o familiares, convirtiéndose en el tercer factor de mayor peso en el proceso de decisión, después de “pasar por el lugar” (27,3%) y “publicidad en internet” (26,2%).

“Este hallazgo confirma que, más allá de la publicidad o la ubicación, lo que realmente válida la decisión de compra es la confianza. La voz de quienes ya compraron o habitan un proyecto tiene un poder de influencia que ninguna campaña logra por sí sola”, señaló Cinthia Pasache, gerente comercial de Best Place to Live en Perú.

La tendencia se refuerza con la data de PowerReviews, que indica que más del 70% de los potenciales compradores consultan reseñas y opiniones en línea antes de contactar o elegir un proyecto inmobiliario.

Para responder a esta necesidad de información confiable, Best Place to Live ha lanzado en Perú el primer Rating Inmobiliario, una herramienta que clasifica a las desarrolladoras de 1 a 5 estrellas según la satisfacción real de sus clientes en etapas de compra, entrega y postventa, además de evaluar las viviendas, proyectos y amenidades.

“Ya no basta con ofrecer buenas amenidades o una ubicación estratégica. Hoy, la reputación construida día a día con cada cliente es determinante. Con el Rating Inmobiliario buscamos brindar transparencia al mercado, fortalecer la confianza del comprador y generar valor para las empresas que hacen bien las cosas”, afirmó Pasache.

El sistema se basa en la evaluación a más de 70 ítems de servicio y producto entregados por las inmobiliarias a los clientes que ya compraron y recibieron la vivienda. La escala de 1 a 5 estrellas es el reflejo de la nota de satisfacción obtenida. El sistema a la vez, integra Inteligencia Artificial para procesar los comentarios de clientes reales, garantizando evaluaciones imparciales y relevantes.