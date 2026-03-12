Resumen

Esta evolución responde a un entorno caracterizado por el deterioro del optimismo y la desconfianza hacia las instituciones. Foto: GEC.
El Perú enfrenta un cambio más profundo en la manera en que sus ciudadanos se relacionan entre sí y con las instituciones: la insularidad. Este fenómeno, la falta de disposición a confiar en alguien con valores, enfoques frente a los problemas sociales, antecedentes o fuentes de información distintos a los propios, alcanza al 77% de los peruanos, según el Edelman Trust Barometer 2026.

