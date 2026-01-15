Dambisa Moyo será la oradora principal del Simposio- XVI, que se llevará a cabo del 26 al 28 de mayo en Lima. Foto: SNMPE.
Redacción EC
Redacción EC

La anunció la participación de Dambisa Moyo como oradora principal del Simposio- XVI Encuentro Internacional de Minería, que se llevará a cabo del 26 al 28 de mayo del 2026 en el JW Marriott Hotel en Lima.

La SNMPE destacó a Moyo como una de las economistas más influyentes del panorama global. Ha estudiado en las universidades de Harvard y Oxford, y desarrollado gran parte de su carrera en el Banco Mundial y Goldman Sachs.

Maro Villalobos

Su trabajo se centra en crecimiento económico, geopolítica, sostenibilidad corporativa y estrategias de inversión, destacando por su capacidad para traducir análisis complejos en decisiones económicas de alto impacto.

En su conferencia magistral, Moyo analizará cómo un país con el potencial del Perú puede diseñar estrategias que maximicen sus oportunidades, especialmente en sectores como la minería, y transformarlas en un crecimiento sostenido, competitivo y responsable.

Su participación en el Simposio ofrecerá una visión global, rigurosa y actualizada sobre la economía internacional, el crecimiento sostenible, la inversión responsable y la redefinición de los modelos de desarrollo y relacionamiento en un contexto de transición energética”, señaló la SNMPE.

