De acuerdo con Bloomberg, la empresa minera china MMG Ltd. ha elevado su estimación de la cantidad de cobre perdido debido a la minería informal en una zona de su concesión en Perú destinada a ser su próxima mina a tajo abierto.

Según las últimas declaraciones de la empresa y las respuestas que dio a Bloomberg, los mineros que MMG considera ilegales han extraído alrededor de 90.000 toneladas métricas de cobre en los últimos 15 años de la mina propuesta en su operación de Las Bambas. Esto supone un aumento con respecto a la estimación anterior de 74.000 toneladas hasta mediados de 2024.

Aunque la cantidad extraída es una pequeña parte de los recursos totales de Las Bambas, es significativa porque la minería informal se centra en una zona aún por desarrollar que es clave para los planes de inversión de MMG. La empresa quiere construir una tercera mina a cielo abierto, llamada Sulfobamba, en el lugar donde la comunidad indígena de Pamputa ya está extrayendo metal en lo que ellos consideran minería artesanal.

Como concesionaria, MMG tiene derechos sobre los minerales, pero aún necesita comprar las tierras de Pamputa para construir la mina. En cambio, la comunidad ha optado por ampliar su propia cantera de cobre.

“Se trata de una concesión minera otorgada por el Estado peruano a Las Bambas, pero luego el Estado no la protege. Esto empaña la imagen del país ante los ojos de los inversionistas internacionales”, afirmó Pablo O’Brien, exfuncionario del Ministerio de Minería y consultor de empresas mineras que se enfrentan a conflictos sociales.

Los datos de MMG muestran que un tercio de la extracción se ha producido solo en los últimos dos años, como parte del auge de la minería informal en las zonas rurales pobres en país, impulsado por el aumento de los precios de los metales. Al precio actual del cobre, 90.000 toneladas tendrían un valor aproximado de US$950 millones.

Las Bambas ha sido el mayor proveedor de cobre del país en los últimos meses y representa casi el 2% de la producción minera mundial. La construcción de la explotación costó US$10.000 millones y sigue siendo la mayor inversión de la historia de Perú. MMG, una unidad de China Minmetals Corp., compró la concesión a Glencore Plc en 2014 y la instalación lleva en funcionamiento desde 2016.

Según Bloomberg, MMG ha presentado más de 100 denuncias por minería ilegal contra los mineros de Pamputa, ya que busca acceder a una zona que está previsto que comience a producir a mediados de la década de 2030. Los mineros informales se defienden a través de abogados.

Las pérdidas por la minería informal representan alrededor del 7 % de los recursos de Sulfobamba, según MMG. En el contexto de los recursos totales de Las Bambas, el impacto no es significativo, ya que es inferior al 1 %, según la empresa, que añade que la concesión tiene un gran potencial, ya que solo se ha explorado el 10 % de la superficie total.

Aun así, los mineros de Pamputa han impedido a MMG seguir perforando alrededor del emplazamiento del futuro yacimiento, al tiempo que aceleran el ritmo de su propia extracción. La cantera, llamada Apu Chunta, es ahora una de las mayores minas de cobre informales del mundo. MMG considera que el aumento de esta actividad en todo Perú tiene “el potencial de afectar a las futuras inversiones a gran escala”, según afirmó a principios de este año.