El imperio de los muñecos Funko Pop podría derrumbarse tras una década y media. La empresa Funko reconoció en su último reporte financiero que podría declararse en bancarrota y desaparecer en menos de un año, de acuerdo a las conclusiones de su informe financiero del tercer trimestre del 2025.

El Clarín en su sitio web indicó que el reporte incluye un número en rojo: casi US$250 millones de deuda. “En relación con la preparación de los estados financieros consolidados no auditados correspondientes al trimestre finalizado el 30 de septiembre de 2025, la gerencia evaluó la liquidez futura de la compañía, las previsiones sobre los efectos esperados de los aranceles anunciado y otros hechos y condiciones, así como su capacidad para cumplir con los convenios del Contrato de Crédito”, señala el reporte.

Dicho reporte indica que “la gerencia determinó que existen dudas sustanciales sobre la capacidad de la compañía para continuar como empresa de funcionamiento durante los próximos doce meses a parte de la fecha de emisión de estos estados financieros”.

Asimismo, advierten que, si no recibe facilidades para negociar deuda o alguna ayuda financiera adicional, es posible que se tenga que reducir o interruptor algunas o todas sus operaciones para disminuir costos o acogerse a la protección bancarrota.

La empresa avisó que no podrá cumplir con el pago de deuda y mostró su preocupación por la posibilidad de que los acreedores comiencen a ejecutar las garantías de esos acuerdos financieros. También indicó que puede afrontar dificultades para cumplir con los desembolsos de sus actividades cotidianas.

“Nuestro Consejo de Administración ha iniciado un proceso formal de revisión para evaluar las alternativas estratégicas de la Compañía, incluyendo una posible venta”, se lee en el informe presentado a las autoridades de Estados Unidos.

Aunque aseguran que no hay “un plazo ni un calendario” establecido para el proceso de “revisión” de la compañía, el informe deja en claro que los próximos doce meses serán clave.