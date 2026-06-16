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Resumen

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Más de 30.000 leyes, 700.000 decretos y 200.000 resoluciones ministeriales fueron revisadas como punto de partida del programa de desregulación impulsado por el gobierno argentino para revertir años de bajo crecimiento económico. Martín Rossi, exsecretario de Desregulación y Transformación de la República de Argentina, integró el equipo técnico encargado de esa tarea. En entrevista con El Comercio, explica que desregular no es lo mismo que simplificar trámites o normas, sino cuestionar si una regulación debe existir y, solo si es necesaria, hacerla lo más simple posible. Sostiene, además, que existe evidencia de que este tipo de políticas públicas favorecen al crecimiento económico y confía en que la experiencia argentina puede ser replicada en otros países de América Latina, una región que, a su juicio, enfrenta un exceso de regulación. Dichas reflexiones se dieron en el marco de la Expo SNI Industria 2026.

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Entrevista