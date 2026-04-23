Resumen

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El ingreso de la empresa a nuestro país se da tras el cierre de una ronda de inversión de US$10 millones, recursos que serán destinados al desarrollo de producto, expansión de infraestructura de pagos e integración con sistemas financieros locales. Foto: GEC.
El ingreso de la empresa a nuestro país se da tras el cierre de una ronda de inversión de US$10 millones, recursos que serán destinados al desarrollo de producto, expansión de infraestructura de pagos e integración con sistemas financieros locales. Foto: GEC.
Por Redacción EC

Takenos, fintech de origen argentino fundada en 2022, anunció el inicio de sus operaciones en el Perú como parte de su estrategia de expansión regional, con la meta de alcanzar 100 mil usuarios activos durante su primer año en el país.

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