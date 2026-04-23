Takenos, fintech de origen argentino fundada en 2022, anunció el inicio de sus operaciones en el Perú como parte de su estrategia de expansión regional, con la meta de alcanzar 100 mil usuarios activos durante su primer año en el país.

La compañía, que ya opera en Argentina, Bolivia y Ecuador, apuesta por el mercado peruano debido a su creciente conexión con la economía global y la necesidad de soluciones más eficientes para el movimiento de dinero entre países.

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“La respuesta que tuvimos en Argentina y Bolivia fue contundente. Eso nos dio la convicción para seguir expandiéndonos en la región. Perú representa una oportunidad enorme por la cantidad de personas que hoy necesitan herramientas simples para recibir y usar dinero de manera internacional”, destacó Lucas Posada, CEO y cofundador de Takenos.

El ingreso de la empresa a nuestro país se da tras el cierre de una ronda de inversión de US$10 millones, recursos que serán destinados al desarrollo de producto, expansión de infraestructura de pagos e integración con sistemas financieros locales. En esta primera etapa, Takenos centrará sus operaciones en Lima, con miras a expandirse progresivamente hacia otras ciudades del país.

Actualmente, la fintech cuenta con cerca de 1 millón de usuarios de más de 50 países y ha desarrollado una propuesta basada en tecnología de Stablecoins, dólares digitales, combinada con sistemas de pago locales. Entre sus principales integraciones destaca Pix, el sistema de pagos instantáneos de Brasil, que permite a los usuarios realizar transferencias y pagos de forma inmediata entre países, una funcionalidad cada vez más utilizada por viajeros peruanos que visitan el destino carioca.

En paralelo a su llegada al Perú, la compañía anunció el lanzamiento de ‘Inversiones’, una nueva funcionalidad dentro de su aplicación que permite a los usuarios invertir en activos globales directamente desde el celular, ampliando su propuesta más allá de los pagos y transferencias.

Con esta incorporación, los usuarios de Takenos pueden invertir desde montos bajos (desde US$1) en opciones simplificadas como “Top Empresas”, vinculada al S&P 500; “Tecnología”, basada en el Nasdaq-100; y “Oro”, respaldada por este activo físico. Estas alternativas están estructuradas a través de ETF tokenizados, instrumentos que replican el rendimiento de índices o activos, facilitando el acceso sin necesidad de conocimientos financieros avanzados.

“Queremos que invertir deje de ser algo reservado para expertos o grandes patrimonios y pase a ser una herramienta cotidiana, accesible desde el mismo lugar donde las personas ya usan su dinero. Desde Takenos siempre buscamos facilitar las experiencias, sean de pago, de cobro, de envíos o de rendimiento del dinero: ahora sumamos Inversiones”, explicó Posada.

La funcionalidad se apoya en infraestructura tecnológica que permite ofrecer versiones digitales de estos activos, habilitando una experiencia más simple, sin procesos complejos de registro y sin costos ni comisiones para el usuario. De esta manera, Takenos busca integrar en una sola plataforma todo el ciclo del dinero: recibir, usar y ahora también invertir.