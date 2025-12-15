Las empresas tienen plazo hasta el lunes 15 de diciembre para realizar el depósito de la gratificación. No hacerlo, o hacerlo con errores, puede costarles multas que van desde S/2.407,50 hasta S/139.742, dependiendo del tamaño de la organización, según la escala de multas vigente.

“En diciembre el nivel de fiscalización aumenta porque muchas empresas cierran el año con carga operativa elevada y eso incrementa los riesgos de error. Sin embargo, SUNAFIL no considera válidas las excusas: un retraso en el pago, una omisión o un cálculo incompleto se sanciona igual”, advirtió Jimmy Huatuco, jefe de proyectos de Buk Perú.

Los errores más frecuentes que podrían costar miles de soles

La multa por errores u omisiones en el pago de la gratificación puede alcanzar los S/139,742 para empresas que no son mype. Entre las faltas más comunes están el pago fuera de plazo que constituye una infracción grave. Las multas según el tamaño de empresa son:

Microempresa: No aplica dado que no están obligadas a pagar gratificación.

Pequeña empresa: Entre S/2.407,50 y S/24.075.

Empresa no MYPE: Entre S/8.399,50 y S/139.742.

Otras es omitir trabajadores que debían recibir el beneficio. Buk Perú indicó que todo colaborador en planilla al 30 de noviembre, con al menos un mes completo laborado, debe recibir la gratificación, sin importar si está de vacaciones, con licencia o en trabajo remoto. Omitirlos genera multas proporcionales al número de afectados.

Además, la gratificación equivale a un sueldo íntegro, más la bonificación extraordinaria: 9% si el trabajador está en EsSalud y 6,75% si está afiliado a EPS. No pagar la gratificación proporcional también es otra falta.

Si el trabajador ingresó durante el semestre o cesa antes de fin de año, le corresponde el pago proporcional por mes completo laborado. Este error es recurrente en sectores con alta rotación. No entregar una boleta clara, registrar mal el depósito o no sustentar el cálculo también constituye infracción.

¿Cómo evitar errores en el cierre del año?

Las empresas que operan aún con hojas de Excel o procesos manuales son las que más incidentes reportan cada diciembre. “El fin de año siempre es el periodo con mayor carga operativa para las áreas de RR.HH. y planillas. Contar con sistemas digitales ayuda a que el cálculo, la comunicación y el registro sean automáticos, y eso reduce al mínimo las omisiones”, señaló Jimmy Huatuco, jefe de proyectos de Buk Perú.