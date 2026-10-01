Según nuevos insights presentados por Google en el marco de Think with Google 2026 la inteligencia artificial está cambiando la manera en que los consumidores peruanos investigan, comparan y deciden qué comprar. Foto: GEC.
Según nuevos insights presentados por Google en el marco de Think with Google 2026 la inteligencia artificial está cambiando la manera en que los consumidores peruanos investigan, comparan y deciden qué comprar. Foto: GEC.
Por Redacción EC

La inteligencia artificial está cambiando la manera en que los consumidores peruanos investigan, comparan y deciden qué comprar. Pero el cambio va más allá de las herramientas que utilizan: también está transformando lo que esperan de las marcas. Según nuevos insights presentados por Google en el marco de Think with Google 2026, el 58% de los consumidores espera que las marcas hagan por ellos el trabajo de comparar y seleccionar alternativas, mientras que el 51% prioriza la utilidad práctica por encima de la publicidad o el relato tradicional de marca.

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