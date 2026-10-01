La inteligencia artificial está cambiando la manera en que los consumidores peruanos investigan, comparan y deciden qué comprar. Pero el cambio va más allá de las herramientas que utilizan: también está transformando lo que esperan de las marcas. Según nuevos insights presentados por Google en el marco de Think with Google 2026, el 58% de los consumidores espera que las marcas hagan por ellos el trabajo de comparar y seleccionar alternativas, mientras que el 51% prioriza la utilidad práctica por encima de la publicidad o el relato tradicional de marca.

Este cambio ya empieza a reflejarse en el recorrido hacia la compra. El 83% de los consumidores afirma que la IA facilita sus decisiones y el 82% considera que simplifica el proceso de compra. Al mismo tiempo, el 36% señala que ha reducido sus visitas a tiendas físicas para resolver dudas o evaluar productos, mientras que el 34% ha disminuido la búsqueda manual de información en distintas webs y marketplaces. Incluso el consumo de contenido tradicional comienza a modificarse: 33% afirma haber reducido el tiempo dedicado a ver videos de reseñas de productos.

De buscar información a pedirle a la IA que haga el trabajo

La forma en que los consumidores buscan información también está cambiando. Para investigar productos, el 47% recurre a plataformas de IA, el 40% utiliza herramientas de búsqueda visual como Google Lens y el 34% utiliza AI Mode.

Las preguntas que hacen reflejan esta nueva dinámica. El 83% busca entender cómo utilizar un producto, el 76% quiere encontrar tiendas confiables que tengan stock y el 65% busca comparar marcas. En este nuevo recorrido, la expectativa ya no es únicamente encontrar información, sino recibir respuestas que permitan avanzar hacia una decisión.

Un nuevo estándar para las marcas

La adopción de IA también está elevando las expectativas sobre la información que entregan las empresas. El 54% de los consumidores prefiere marcas que ofrecen información técnica detallada y estructurada, mientras que el 58% valora que estas puedan comparar y seleccionar alternativas por ellos.

La utilidad también gana peso frente a las fórmulas tradicionales de comunicación: el 51% afirma priorizar el valor práctico que una marca puede ofrecer por encima de la publicidad o el relato tradicional.

La confianza, además, sigue siendo determinante. Entre los elementos que generan mayor seguridad están los enlaces directos a fuentes oficiales (49%), las fuentes visibles (47%) y la posibilidad de recurrir a un agente humano (42%).

Perú acelera la adopción de IA

Esta transformación ocurre en un contexto de rápida incorporación de estas herramientas en la vida cotidiana. En Perú, 9 de cada 10 usuarios de internet han interactuado con herramientas de IA de Google y el 34% afirma combinar activamente Gemini, AI Mode y AI Overviews.

La IA también comienza a consolidarse como una herramienta transversal: 77% de los usuarios señala utilizarla en su vida personal y 73% en actividades relacionadas con el trabajo o ámbito profesional. Para el 79%, la tecnología funciona como una forma de potenciar capacidades humanas, mientras que 29% la percibe como un “asistente para pensar”, 25% como un “súper buscador” y otro 25% como una herramienta de creación. Además, los usuarios estiman que la IA les permite ahorrar 3.5 horas a la semana y 41% considera que los ayuda a superar el bloqueo inicial al momento de realizar una tarea.

Delegar más, sin perder el control

El siguiente paso apunta a una relación cada vez más activa entre consumidores e inteligencia artificial. Entre las tareas que las personas estarían dispuestas a delegar están monitorear ofertas durante campañas como Black Friday (41%) y planificar itinerarios de viaje (32%). Sin embargo, esta disposición convive con una necesidad clara de mantener el control. El 53% no permitiría que una IA realice un pago de manera autónoma sin su autorización, mientras que 28% estaría dispuesto a delegar únicamente pagos pequeños, de hasta S/150.

Una nueva oportunidad para las empresas

Para las marcas, este escenario plantea un cambio en la manera de acompañar al consumidor. La oportunidad ya no está únicamente en aparecer cuando la persona está lista para comprar, sino en ofrecer información útil, clara y confiable desde las primeras etapas de investigación y comparación.

“La inteligencia artificial está cambiando no solo las herramientas que utilizan las personas, sino también sus expectativas frente a las marcas. Hoy los consumidores esperan encontrar información que les ayude a resolver, comparar y decidir de manera más sencilla. Para las empresas, esto representa una oportunidad para pasar de simplemente estar presentes en el proceso de compra a convertirse en verdaderos facilitadores de esa decisión”, indicó Edgardo Frías, director general de Google para la Región Andina.