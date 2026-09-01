La inflación de Lima Metropolitana dio una señal contradictoria en agosto. Los precios al consumidor aumentaron apenas 0,07% en el mes, pero la inflación anual se aceleró a 4,44%, desde el 4,07% registrado en julio. Con esta tercera aceleración consecutiva, alcanzó su nivel más alto desde setiembre de 2023, cuando la inflación llegaba a 5,04%. El resultado se dio pese a que la caída de los precios de alimentos, especialmente del pollo, ayudó a contener el avance mensual del índice.

El dato acumulado tampoco es menor, entre enero y agosto, los precios acumulan un incremento de 4,16%, muy por encima del rango meta del Banco Central de Reserva (BCR), de entre 1% y 3%. A nivel nacional, la inflación fue de 0,15% en agosto y llegó a 4,06% en los últimos 12 meses.

Pamela Bernabé, economista senior de Macroconsult, explicó que el resultado mensual refleja justamente una compensación entre algunos componentes. “Veíamos una caída en el precio del pollo y aparentemente una normalización de este choque que vivimos en los últimos meses a causa de la gripe aviar”, señaló. Al mismo tiempo, los combustibles volvieron a subir, contrarrestando parte de esa moderación.

La inflación de Lima Metropolitana dio una señal contradictoria en agosto. Los precios al consumidor aumentaron apenas 0,07% en el mes, pero la inflación anual se aceleró a 4,44%, desde el 4,07% registrado en julio. (Imagen: Andina)

El recibo de luz pesa en agosto

Uno de los principales focos de presión durante el mes estuvo en el componente de Alojamiento, Agua, Electricidad, Gas y otros combustibles, que avanzó 0,87%, según el análisis de Sura Investment.

Dentro de este grupo, las tarifas eléctricas residenciales registraron un incremento luego de que Osinergmin actualizará su pliego tarifario. La modificación respondió a mayores costos de generación, transmisión y distribución, asociados principalmente al incremento de los índices de precios al productor y al por mayor.

A ello se sumó el encarecimiento del diésel y del petróleo residual, que, aunque tienen una participación acotada en los factores de actualización, también contribuyeron al aumento de las tarifas de generación.

El efecto se suma a una presión más amplia sobre los costos energéticos. Para Paola Herrera, economista senior del Instituto Peruano de Economía (IPE), el encarecimiento de los combustibles viene teniendo un impacto particularmente extendido. “El alza de esta categoría explicó 42% de la inflación total”, señaló, al referirse al rubro transporte, que acumula seis meses consecutivos con inflación interanual de dos dígitos.

La inflación de Lima Metropolitana dio una señal contradictoria en agosto. Los precios al consumidor aumentaron apenas 0,07% en el mes, pero la inflación anual se aceleró a 4,44%, desde el 4,07% registrado en julio. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Combustibles y transporte: el principal motor

El transporte se mantiene como uno de los principales focos de presión. Según Herrera, esta división registra una inflación interanual de 14,8%, mientras que los servicios de transporte avanzan 17%.

El principal factor detrás de esta evolución es el incremento de los combustibles. El diésel se encuentra casi 60% por encima de su nivel de hace un año, mientras que los gasoholes presentan aumentos de entre 30% y 40%.

Esto explica por qué una inflación mensual de apenas 0,07% no necesariamente implica que las presiones sobre los precios hayan desaparecido. De hecho, el componente de alimentos y bebidas no alcohólicas cayó 0,66% en agosto, convirtiéndo en el principal contrapeso del índice. El descenso estuvo favorecido, entre otros productos, por una reducción en el precio del pollo.

La compensación fue importante, sin esa caída de alimentos, el resultado mensual habría sido mayor, en un contexto en el que transporte, electricidad y restaurantes continuaron registrando incrementos.

La inflación de Lima Metropolitana dio una señal contradictoria en agosto. Los precios al consumidor aumentaron apenas 0,07% en el mes, pero la inflación anual se aceleró a 4,44%, desde el 4,07% registrado en julio. / SYSTEM

El pollo da un respiro

El avance de la inflación pudo ser mayor de no ser por la caída de algunos alimentos. Entre ellos destacó el pollo eviscerado, cuyo precio disminuyó 8,37% en agosto, según el INEI. También bajaron los precios de arándanos, mango, lechuga, papaya, pasaje interprovincial y pasaje aéreo nacional.

Bernabé explicó que la reducción del precio del pollo responde a una normalización del mercado luego del shock generado por la gripe aviar, que había presionado los precios del producto en meses anteriores.

En contraste, otros alimentos continuaron mostrando incrementos. El bonito subió 13,67% en agosto, mientras que también aumentaron los precios de productos como el ají amarillo molido, cebolla china, maracuyá y ají pimiento.

Herrera señaló que los precios de pescados y otros productos vinculados a la oferta alimentaria continúan expuestos a factores climáticos. En particular, una menor disponibilidad asociada al fenómeno de El Niño puede generar presiones adicionales sobre determinados productos.

La inflación de Lima Metropolitana dio una señal contradictoria en agosto. Los precios al consumidor aumentaron apenas 0,07% en el mes, pero la inflación anual se aceleró a 4,44%, desde el 4,07% registrado en julio. (Foto: Yunsu Pariapaza/@photo.gec)

Una inflación anual que incorpora el efecto de los meses anteriores

El salto de la inflación anual a 4,44% también recoge el comportamiento de los precios registrado durante los meses anteriores. Por ello, el resultado de agosto debe diferenciarse del incremento mensual de apenas 0,07%.

Bernabé señaló que el efecto de una mayor base de comparación también juega un papel importante en la evolución de la tasa interanual. Incluso con variaciones mensuales moderadas, la inflación anual puede mantenerse elevada mientras se incorporan al cálculo los incrementos registrados previamente.

Macroconsult proyecta que la inflación cierre el 2026 alrededor de 4,3%, mientras que el IPE mantiene una estimación cercana a 4,1%.

No todos los precios avanzan al mismo ritmo

Pese al incremento de la inflación anual, las presiones no están distribuidas de manera uniforme entre todos los bienes y servicios de la canasta.

El INEI reportó que, de los 586 productos que conforman la canasta familiar, 305 aumentaron de precio en agosto, 127 disminuyeron y 154 no registraron variación.

Además, la inflación subyacente —que excluye alimentos y energía— aumentó apenas 0,02% en Lima durante agosto.

Herrera destacó que esta diferencia es relevante para evaluar si el actual episodio inflacionario se está convirtiendo en una presión generalizada o si continúa concentrado en determinados componentes, principalmente combustibles, transporte y algunos alimentos.

La inflación de Lima Metropolitana dio una señal contradictoria en agosto. Los precios al consumidor aumentaron apenas 0,07% en el mes, pero la inflación anual se aceleró a 4,44%, desde el 4,07% registrado en julio. (Imagen: Andina)

El Niño aparece como uno de los principales riesgos

Hacia los próximos meses, uno de los principales factores de riesgo es la evolución del fenómeno de El Niño y su impacto sobre la producción y distribución de alimentos.

Bernabé indicó que un escenario de mayor intensidad podría afectar la oferta de determinados productos y, al mismo tiempo, generar problemas logísticos. Esto podría elevar los costos de transporte y distribución y terminar trasladándose a los precios finales.

A este factor se suma el escenario internacional. Un incremento de los precios de petróleo, fertilizantes, trigo o maíz, asociado a nuevas tensiones geopolíticas, podría añadir presión sobre los costos de producción y transporte.

El BCR mantiene una posición cautelosa

El incremento de la inflación anual reduce el espacio para que el BCR adopte una postura monetaria más expansiva en el corto plazo. Las expectativas de inflación también se mantienen como una variable relevante para las próximas decisiones de política monetaria.

Para Macroconsult, el escenario base contempla que el BCR mantenga su tasa de referencia durante lo que resta del año, siempre que los actuales shocks de precios permanezcan acotados y no se produzca un desanclaje de las expectativas.

La inflación de Lima Metropolitana dio una señal contradictoria en agosto. Los precios al consumidor aumentaron apenas 0,07% en el mes, pero la inflación anual se aceleró a 4,44%, desde el 4,07% registrado en julio. Foto: Andina.

El IPE también espera una postura cautelosa del ente emisor. En julio, las expectativas de inflación a 12 meses llegaron a 3%, el límite superior del rango meta, por primera vez en 32 meses.

Según explican las especialistas, la evolución de los combustibles, los precios de los alimentos y el impacto que pueda tener el fenómeno de El Niño serán determinantes para definir si el actual repunte de la inflación.