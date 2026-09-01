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Resumen

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La inflación de Lima Metropolitana dio una señal contradictoria en agosto. Los precios al consumidor aumentaron apenas 0,07% en el mes, pero la inflación anual se aceleró a 4,44%, desde el 4,07% registrado en julio. (Foto: El Comercio)
La inflación de Lima Metropolitana dio una señal contradictoria en agosto. Los precios al consumidor aumentaron apenas 0,07% en el mes, pero la inflación anual se aceleró a 4,44%, desde el 4,07% registrado en julio. (Foto: El Comercio)
Por Fiorella Gil Mena

La inflación de Lima Metropolitana dio una señal contradictoria en agosto. Los precios al consumidor aumentaron apenas 0,07% en el mes, pero la inflación anual se aceleró a 4,44%, desde el 4,07% registrado en julio. Con esta tercera aceleración consecutiva, alcanzó su nivel más alto desde setiembre de 2023, cuando la inflación llegaba a 5,04%. El resultado se dio pese a que la caída de los precios de alimentos, especialmente del pollo, ayudó a contener el avance mensual del índice.

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