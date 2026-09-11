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Resumen

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En términos mensuales, la inflación aumentó 0,4% después de haber registrado una subida en julio del 0,1%. (Foto: AFP)
En términos mensuales, la inflación aumentó 0,4% después de haber registrado una subida en julio del 0,1%. (Foto: AFP)
Por Agencia EFE

El Índice de Precios de Consumo (IPC) de Estados Unidos se mantuvo en 3,4% en agosto después de bajadas consecutivas en los dos meses anteriores, en sintonía con los pronósticos de analistas, influenciada por un rebote en los precios del combustible debido a la guerra en Irán.

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