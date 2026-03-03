El área de Estudios Económicos de Scotiabank apuntó este lunes que la inflación general en Lima Metropolitana repuntó en febrero a 2,2% anual desde el 1,7% registrado en enero, alcanzando su mayor tasa desde noviembre del 2024.

La variación mensual en el segundo mes de este 2026 fue de 0,69%, nivel alto para dicho período; considerando que el promedio histórico del mes de febrero es de 0,27% y, además, no se había visto una inflación tan alta desde el mismo mes del 2008, cuando alcanzó 0,91% en un contexto de una intensa temporada de lluvias.

Por el lado de la inflación subyacente, el componente tendencial que excluye alimentos y energía también registró un repunte, aunque de menor magnitud, pasando de 2,0% en enero a 2,2% febrero; la mayor cifra desde enero del año anterior, de acuerdo con Scotiabank.

En término mensual, la inflación que excluye alimentos y energía registró un incremento de 0,36%, duplicando el promedio histórico de 0,18%.

A nivel desagregado, el área de Estudios Económicos de Scotiabank remarcó que las principales contribuciones al resultado de la inflación provinieron de tres categorías:

Alimentos y bebidas no alcohólicas (+2%) Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (+1%) Compensado por Comunicaciones (-1,1%)

Por tipo de consumo, entre bienes y servicios, la inflación de bienes registró un repunte significativo, elevándose de 2,4% en enero a 3,6% en febrero, volviendo a ubicarse fuera del rango meta, lo que no sucedía desde comienzos del 2024. La inflación en servicios también se incrementó, pero en apenas 0,1 puntos porcentuales, de 1% a 1,1%.

Los productos con mayor incremento en su precio fueron el pollo (9%) y huevos de gallina (18%), productos con un peso significativo en la canasta básica familiar. “Estos incrementos los estamos observando desde las primeras semanas de enero ante las altas temperaturas que reducen la productividad en el sector avícola”, señaló el banco.

En tanto, en febrero el producto que anotó una de las mayores escalas de precios fue la arveja: su precio se ha duplicado (106%), según Scotiabank, afectado por las intensas lluvias en la sierra central. No obstante ello, el parea de EE de Scotiabank consideró que “estos incrementos serían transitorios y retornarían a sus niveles una vez que finalice la temporada de lluvias, usualmente a fines de marzo”.

La inflación anual a nivel nacional también se incrementó de 1,5% en enero a 2% en febrero. De las 26 ciudades donde se calcula la inflación, ahora se registran solo seis por debajo del rango meta (en enero se registraban 12). Lo departamentos que mayor incremento registraron son Piura (de 2% a 2,3%), Ica (de 1,8% a 2,4%) e Iquitos (de 1,6% a 2,3%).

Perspectivas para marzo

Este mes de marzo podría continuar la tendencia creciente de precios, de acuerdo con Scotiabank, haciendo mención, también, del impacto que tendrá la interrupción del suministro de gas natural que afectará al país durante las próximas dos semanas.

“En primer lugar, es un mes de alza estacional por el rubro Educación. El promedio histórico para este mes es de 0,8%, al igual que lo registrado el año pasado. Por otro lado, tendremos presiones al alza por la reciente interrupción del suministro de gas natural (Cusco), el aumento del precio del petróleo por conflictos en el Medio Oriente y de los alimentos -si continúan las altas temperaturas en la costa y las lluvias en la sierra central-”, resaltó el área de EE de Scotiabank.

Con ello, Scotiabank anticipa que en marzo la inflación anual en Lima Metropolitana podría alcanzar un nivel superior al 2,2% actual.

“Por el lado de tasa de referencia, esperamos una nueva pausa en marzo. Actualmente, creemos que hay espacio para un recorte adicional, dado que la tasa real se ubica en 2,2% (superior al 2% considerado como neutral). Sin embargo, las presiones inflacionarias y las sólidas expectativas económicas podrían retrasar esta decisión”, puntualizó la entidad.