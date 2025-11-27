La compañía Worldpanel by Numerator consultó a los peruanos sobre cuáles son las principales preocupaciones para el próximo año, donde la inseguridad ciudadana y la violencia es la principal inquietud a nivel país para 8 de cada 10 familias peruanas (77%).

En segundo lugar, se ubica el aumento de precios y la inflación (55%). Es importante recordar que durante los años 2023 y 2024 esta inquietud ocupó el primer lugar para los hogares del país y para el 2025 ocupó la segunda posición. Continúan en la lista la corrupción (40%) y la angustia por una eventual crisis política y social (35%), que cobra relevancia en el contexto electoral actual.

“Es importante señalar que la preocupación por la inseguridad se mantiene en primera posición respecto a los resultados de las preocupaciones 2025. Este factor impacta las compras de consumo masivo en los hogares peruanos, especialmente en las decisiones sobre cómo y dónde realizar sus compras”, mencionó Mauricio Cheng Matsuno, Country Manager, Worldpanel by Numerator Perú. Cierran la lista de preocupaciones a nivel país una posible crisis económica global (29%), y catástrofes naturales, como el fenómeno del Niño, terremotos y otros (20%).

Los resultados también presentan variaciones según las regiones. Lima y Norte muestran los promedios más altos en incertidumbre por la seguridad y violencia, con un 80% y 79% respectivamente. En tanto, el 57% de los hogares del Norte y Oriente del país sienten intranquilidad por su economía familiar.

Preocupaciones personales

Haciendo foco en los resultados de la encuesta a nivel personal, los peruanos revelaron que la economía familiar es la principal inquietud que tienen para el año 2026 (48%). Cabe destacar que para este tema también ocupó el primer lugar del 2025. Otra razón de cuidado es la salud y el estado físico (42%).

En tercer lugar del ranking de preocupaciones personales está la calidad de la educación que reciben nuestros hijos (29%). Continúan en la lista de temas que angustian a los peruanos el no poder afrontar las deudas (24%) y la posible pérdida de empleo o la dificultad para conseguirlo (22%). Otros factores que generan preocupación a nivel personal son la capacidad de adquirir productos de la canasta básica (19%) y el tener mayores ingresos económicos (16%).