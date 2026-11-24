La inversión en grandes proyectos de transporte se duplicaría entre el 2025 y el 2030. Según estimaciones de Apoyo Consultoría, pasaría de S/4.800 millones a S/12.400 millones, con un crecimiento promedio de 21% anual. Este impulso provendría de una cartera que incluye la Línea 2 del Metro, el Anillo Vial Periférico, el ferrocarril Huancayo–Huancavelica, la Nueva Carretera Central y la modernización de aeropuertos regionales, entre otros. Varios de estos proyectos acumulan años de retrasos. La Línea 2, por ejemplo, fue concesionada en el 2014 para culminar sus obras en el 2019, pero recién operaría por completo hacia el 2030.

La inversión en transporte crecerá en el corto plazo, pero las mejoras en los servicios públicos tardarán más en llegar. Los accesos al nuevo aeropuerto Jorge Chávez mejorarán por etapas, mediante el intercambio vial en 2028 y la Vía Expresa Santa Rosa en 2029, junto con las conexiones propuestas por Lima Expresa. El Anillo Vial Periférico iniciaría sus obras principales en el 2028 y requeriría aproximadamente ocho años de construcción, con operación completa hacia el 2036. Las futuras líneas 3 y 4 del Metro también operarían después del 2035. La escala y complejidad de estos proyectos explican parte de sus plazos, pero durante su desarrollo también enfrentan dificultades que prolongan la espera.

Las experiencias de la Línea 2 del Metro, el Anillo Vial Periférico, la Vía Expresa Santa Rosa y el aeropuerto de Chinchero permiten identificar tres lineamientos que pueden aplicarse a la nueva cartera de proyectos para acelerar su ejecución y puesta en servicio. Sus trayectorias muestran la importancia de asegurar oportunamente la disponibilidad de terrenos, la continuidad del financiamiento y la preparación de la operación, para evitar que las nuevas obras enfrenten retrasos similares.

La inversión en grandes proyectos de transporte se duplicaría entre el 2025 y el 2030. Según estimaciones de Apoyo Consultoría, pasaría de S/4.800 millones a S/12.400 millones, con un crecimiento promedio de 21% anual.

1. La adquisición de predios debe adelantarse y apoyarse en mecanismos que agilicen su gestión y financiamiento.

Las demoras en la entrega de predios retrasan la ejecución de grandes obras de transporte. La Línea 2 del Metro es un ejemplo. Según Ositrán y la Contraloría, la entrega tardía de terrenos ha sido una de las principales causas de sus retrasos e impidió iniciar algunas obras dentro de los plazos previstos.

El marco vigente ya permite anticipar la adquisición de predios desde las etapas iniciales de los proyectos. En esa línea, Luis Del Carpio, presidente ejecutivo de ProInversión, ha señalado que la entidad prevé avanzar en la liberación de terrenos de las líneas 3 y 4 del Metro desde el 2027. Además, también podrían extenderse en otras APP mecanismos como el del Anillo Vial Periférico, donde el concesionario adelanta los recursos para adquirir predios y el Estado los reembolsa posteriormente, manteniendo sus responsabilidades en las tasaciones y expropiaciones.

2. Aprovechar las alianzas público-privadas (APP) para asegurar el financiamiento de las grandes obras de transporte.

La insuficiencia de recursos puede retrasar tanto la contratación como la ejecución de grandes obras. En la Vía Expresa Santa Rosa, la falta de presupuesto mantuvo

pendiente la firma del contrato del viaducto. En el puente Santa Rosa, que ya estaba en ejecución, la Contraloría advirtió que los recursos disponibles no alcanzaban para cubrir los trabajos programados. En octubre, el crédito suplementario aprobado por el Congreso contempló S/76 millones adicionales para la Vía Expresa Santa Rosa, aporte que no cubría por sí solo la brecha presupuestal identificada.

La inversión en grandes proyectos de transporte se duplicaría entre el 2025 y el 2030. Según estimaciones de Apoyo Consultoría, pasaría de S/4.800 millones a S/12.400 millones, con un crecimiento promedio de 21% anual. (Foto: Andina)

Las APP ofrecen una alternativa para financiar grandes proyectos mediante recursos privados y recuperar la inversión durante la concesión, a través de tarifas o pagos públicos posteriores. Esto permite reducir la concentración de desembolsos presupuestales durante la construcción. Esta ventaja debe considerarse al definir la modalidad de ejecución de las nuevas obras, asegurando que los compromisos de pago público cuenten con respaldo financiero de largo plazo.

3. Incorporar oportunamente la participación privada en la culminación, operación y mantenimiento de la infraestructura pública.

El avance de la construcción no garantiza que una infraestructura pueda prestar servicios al concluir las obras. El aeropuerto de Chinchero continúa en ejecución sin un operador definido y con accesos viales todavía pendientes de habilitación. Estas decisiones y conexiones podrían retrasar su puesta en funcionamiento, incluso después de culminada la infraestructura aeroportuaria.

En las obras públicas y G2G cuya operación aún no está definida, conviene evaluar concesiones para su operación y mantenimiento. En Chinchero, el interés de operadores privados ofrece una oportunidad para estructurar una concesión que integre la operación, el mantenimiento y la ejecución de obras complementarias. Además, en todos los proyectos, incluidas las APP, la habilitación de los accesos y de la infraestructura complementaria debe avanzar en paralelo a la construcción, para evitar retrasos en la puesta en servicio.