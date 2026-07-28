Las discusiones del foro también giraron en torno a la afectación de la salud de las personas por la minería y la situación laboral de los trabajadores. Foto: cortesía CooperAcción
Las discusiones del foro también giraron en torno a la afectación de la salud de las personas por la minería y la situación laboral de los trabajadores. Foto: cortesía CooperAcción
Por Maritza Saenz

Aunque la presidenta de la República, Keiko Fujimori, abordó en su discurso ante el Congreso diversos temas orientados a mejorar la calidad de vida de los peruanos, el exministro de Economía Luis Miguel Castilla y Víctor Fuentes, gerente de Políticas Públicas del Instituto Peruano de Economía (IPE), coincidieron en que una de las principales omisiones del mensaje por Fiestas Patrias fue la falta de anuncios para erradicar la minería ilegal e impulsar la minería formal.

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