Alpayana y Epiroc lograron un avance histórico en la minería del Perú al automatizar el primer LHD (Load Haul Dump) con la solución agnóstica Autonav, lo que permitirá ampliar la capacidad operativa al permitir controlar múltiples equipos desde una sala remota, consolidando un modelo escalable, seguro y eficiente.

Con la apertura de la sala WIRAQ en la Unidad Minera Morococha y la implementación de la tecnología Autonav de Epiroc, los operadores podrán supervisar y operar los equipos de manera simultánea, de forma remota y sin necesidad de ingresar físicamente a la mina.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

“Este hito marca el inicio de una nueva era para la minería subterránea en Perú. En Alpayana estamos comprometidos con la innovación, la seguridad y la eficiencia, y la inauguración de la sala WIRAQ en la unidad Morococha es prueba de ello. Gracias a nuestra alianza con Epiroc, hemos implementado tecnología de vanguardia que nos permite operar equipos de forma autónoma, reducir riesgos y optimizar procesos”, afirmó Alessandra Mandriotti, gerente de Transformación, Talento y Tecnología de Alpayana.

Por su parte, Dewi Cano, Business Line Manager, Región Andina - Caribe Epiroc, celebró este hito y agregó que en el país ya han implementado estas soluciones de automatización en minería de cielo abierto.

“En Epiroc hemos automatizado más de 1,300 cargadores subterráneos a nivel global, consolidando nuestra experiencia en minería inteligente a través de soluciones agnósticas. En Perú, ya hemos implementado estas soluciones de automatización en minería a cielo abierto. Hoy celebramos un nuevo hito junto a Alpayana: la puesta en marcha del primer equipo de carguío automatizado en minería subterránea. Un logro que reafirma nuestro compromiso de impulsar la innovación y la seguridad en la industria minera”, finalizó.