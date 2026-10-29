icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El 40% de los encuestados no tiene ahorros, mientras que el 46% dispone de fondos para emergencias; con la diferencia de que solo el 13% son específicos y el resto no tiene un objetivo destinado.
El 40% de los encuestados no tiene ahorros, mientras que el 46% dispone de fondos para emergencias; con la diferencia de que solo el 13% son específicos y el resto no tiene un objetivo destinado.
Por Maritza Saenz

Aunque la llegada del fenómeno de El Niño (FEN) y sus posibles consecuencias han ganado notoriedad, tanto las empresas como las personas muestran limitaciones para respaldarse financieramente ante las crisis que podrían desencadenar los eventos climáticos. Así lo revela el estudio “Fenómeno de El Niño 2026-2027″, elaborado por Interbank a partir de una encuesta a sus clientes a nivel nacional.

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?