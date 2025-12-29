La nueva edición del estudio KPMG CEO Outlook 2025 reveló que la confianza de los CEO en la economía global ha disminuido en un 4% respecto al año pasado (72%), siendo este resultado el nivel más bajo obtenido desde el 2020. No obstante, los encuestados mostraron un optimismo cauteloso, señalando que priorizarán sus inversiones en talento para estimular el crecimiento. El 92% planea aumentar la plantilla en los próximos 12 meses.

Frente a ello, Mariano Zegarra, Senior Managing Partner de KPMG en Perú, consideró que las organizaciones están reconfigurando sus prioridades para responder a un entorno dinámico.

“El panorama global es desafiante, pero también abre un abanico de oportunidades. Este estudio confirma que los CEO reconocen la necesidad de transformar su liderazgo, adoptando un enfoque con propósito: más humano, más digital y responsable con el entorno. Aquellas compañías que logren anticiparse, innovar y sostener un liderazgo basado en estos pilares estarán mejor preparadas para fortalecer su competitividad y proyectar un crecimiento sostenible en los próximos años”, indicó Zegarra.

El informe también señaló que la inteligencia artificial se ha consolidado como una prioridad estratégica para los CEO, considerada por el 71% como una inversión fundamental hacia el 2026. Más de la mitad (69%) de estos líderes proyecta destinar entre el 10% y 20% del presupuesto corporativo a su implementación en los próximos doce meses, reflejando una aceleración en la adopción tecnológica para fortalecer la competitividad.

No obstante, este avance viene acompañado de nuevos desafíos como la creciente competencia por talento especializado, el 61% está incorporando perfiles tecnológicos más amplios, mientras que el 77% identifica la mejora de habilidades de la fuerza laboral como un reto crítico.

Bajo este marco de redefinición, el 65% de los CEO han incorporado en su totalidad la sostenibilidad a su negocio. Además, el 61% afirma estar en camino de cumplir los objetivos de cero emisiones netas para 2030, un avance significativo frente al 51% registrado en 2024. Estos resultados evidencian una mayor orientación hacia estrategias que integran sostenibilidad y creación de valor a largo plazo.

Por otro lado, el 79% de los ejecutivos coincide en que las organizaciones refuerzan el desarrollo de talento para enfrentar los retos de la inteligencia artificial y la evolución del mercado laboral. Sin embargo, también influyen cambios en las dinámicas laborales y factores demográficos, como el envejecimiento de la fuerza laboral, que impactarán directamente en contratación, retención y cultura organizacional.