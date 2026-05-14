Resumen

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El Simposio – XVI se llevará a cabo del 26 al 28 de mayo en Lima. Foto: GEC.
El Simposio – XVI se llevará a cabo del 26 al 28 de mayo en Lima. Foto: GEC.
Por Redacción EC

El Simposio – XVI Encuentro Internacional de Minería, organizado por la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), desarrollará la mesa redonda “América Latina en el Marco de la Competencia Global por los Minerales Críticos”, un espacio clave para analizar el rol estratégico de la región en la nueva geopolítica de los recursos mineros.

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