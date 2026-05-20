Resumen

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Para garantizar una adecuada implementación y sostenibilidad de la plataforma, los lineamientos aprobados establecen un esquema de cogobernanza entre la ONP y la SBS. (Fuente: El Peruano)
Para garantizar una adecuada implementación y sostenibilidad de la plataforma, los lineamientos aprobados establecen un esquema de cogobernanza entre la ONP y la SBS. (Fuente: El Peruano)
Por Redacción EC

En el marco de la implementación de la Ley N° 32123, Ley de Modernización del Sistema Previsional Peruano y su reglamentación, la Oficina de Normalización Previsional (ONP) y la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) aprobaron los “Lineamientos para la Gobernanza de la Plataforma de Afiliación Segura y Transparente (PAST)”.

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