El presupuesto público 2027 se aprobó mientras se intensifica el fenómeno de El Niño (FEN). El MEF ya anticipó que necesita recursos adicionales para atender la emergencia y ha presentado al Congreso una propuesta para modificar las reglas fiscales y postergar la consolidación fiscal. Además, sostiene que, a diferencia de los FEN de 1983 y 1998, similares al actual, el país cuenta hoy con espacio fiscal para responder y experimentaría un crecimiento de más de 3%.

—Modificación de los límites —

El MEF propone incrementar el límite de déficit de 1,4% a 2,4% del PBI en el 2027 y de 1,0% a 2,2% en el 2028. Ambas modificaciones son mayores que las aplicadas en los FEN previos. Además, la propuesta posterga del 2028 al 2031 la meta de déficit de 1,0% del PBI. Este aplazamiento de la consolidación por 3 años sería el plazo más largo ante un FEN: en el 2017 no hubo y, tras el episodio del 2023, se pospuso dos años. Cabe notar, sin embargo, que luego de esas ampliaciones, tampoco se alcanzó la consolidación en los nuevos plazos comprometidos.

En paralelo, el MEF propone suspender la regla que limita el crecimiento del gasto no financiero en el 2026 y 2027. De aprobarse, ello significaría su tercera suspensión en la última década. Las anteriores fueron en el 2017-2019, para financiar la reconstrucción post FEN, y en el 2020-2021, para enfrentar el COVID.

Frente a esta propuesta, el Consejo Fiscal (CF) advirtió que la suspensión debilitaría la disciplina fiscal pues implica que la regla de gasto se habría incumplido por tercer año consecutivo. Así, recomendó evaluar una modificación que permita atender las necesidades extraordinarias de gasto antes que una suspensión.

—Más gasto rígido, menos ahorro—

El CF también advierte que flexibilizar las reglas fiscales abre la puerta a un gasto público más rígido. Este tipo de gasto ha crecido en los últimos años porque el Congreso aprobó mayores obligaciones permanentes, como remuneraciones o pensiones. Según el MEF, las medidas en materia de recursos humanos aprobadas por el Legislativo solo entre el 2021 y 2026 generarían un costo adicional de casi S/50.000 millones para el 2027 (19% del presupuesto). A ello se suman leyes que, según indica el CF, todavía no tienen presupuesto asignado y cuyo costo se acumulará en los próximos años.

Estos compromisos de gasto reducen la capacidad de ahorrar cuando los precios de los commodities son favorables. Por eso, aunque la recaudación minera se multiplicó 2,4 veces en los últimos dos años, no alcanzaría para reconstruir los activos financieros estatales. Al respecto, el FMI proyecta que estos activos se reducirían a cerca de 6% del PBI en el 2031, su nivel más bajo desde que se tiene registro (2000). Así, por ejemplo, uno de sus componentes, el Fondo de Estabilización Fiscal (0,9% del PBI a octubre) está por debajo de su máximo del 2014 (4,5% del PBI). Ello pese a que los precios de los metales entre el 2022 y 2026 fueron en promedio 76% mayores que en dicho año.

En este contexto, el MEF debe continuar impulsando las demandas de inconstitucionalidad contra las leyes aprobadas por el Congreso anterior. En agosto se anunciaron demandas contra cuatro leyes. Tres de ellas, vinculadas a las pensiones de maestros, la homologación del Cafae y los beneficios para trabajadores CAS, costarían S/14.000 millones anuales. Este monto es cercano a lo que se prevé destinar a obras como parte de la respuesta fiscal del próximo año frente al FEN.

Para recomponer el espacio fiscal el MEF debe asegurarse de cumplir también al menos dos de sus anuncios en el mediano plazo: (i) controlar la inversión pública que termina convirtiéndose en obra paralizada y (ii) reducir el incumplimiento tributario.

Relajar los límites fiscales exige disciplina para volver a cumplirlos una vez superada la emergencia. Dadas las perspectivas económicas favorables tras el FEN, este Ejecutivo bien podría ser el que vuelva a cumplir todas las reglas y asegure la consolidación fiscal hacia el final de su gobierno. Esto es clave para el bienestar de los ciudadanos: un Estado que ahorra cuando la economía va bien puede, en tiempos difíciles, reactivar la actividad y el empleo, financiar los programas sociales y atender emergencias, sin subir impuestos.