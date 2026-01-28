La UE aplaza su ley antideforestación: ¿Qué implica esto para los agroexportadores peruanos?

La Unión Europea decidió aplazar la aplicación de su ley antideforestación, normativa que obligará a los importadores de productos como café, cacao, ganado y madera, entre otros, a demostrar que estos no provienen de tierras deforestadas. La entrada en vigor de esta exigencia, prevista inicialmente para diciembre de 2025, se postergó hasta fines de 2026.

La decisión fue confirmada este martes por Jonathan Hatwell, embajador de la Unión Europea en el Perú.

“Se ha postergado la plena aplicación hasta fines de 2026, pero seguimos comprometidos con el objetivo del reglamento, que es contribuir a la lucha internacional contra la deforestación. Vamos a seguir apoyando al Perú, así como a las autoridades y a los productores de café y cacao, para que puedan cumplir con estos requisitos”, señaló.

¿Qué representa la noticia para el Perú?

Para los productores peruanos ubicados en la selva alta y baja, la medida representa un alivio, dado que una parte de los agricultores produce en áreas que fueron deforestadas para habilitar tierras agrícolas, explicó Edgar Vásquez, director del CIEN-ADEX.

No obstante, aún se desconoce el número exacto de productores que podrían verse afectados por la normativa europea, ya que su impacto no se limitaría únicamente a quienes cultivan café y cacao. En la Amazonía peruana también se producen otros bienes agrícolas como naranja, piña, kion, etc., en zonas que fueron deforestadas para fines productivos, lo que amplía el universo de agricultores que podrían verse alcanzados por la exigencia europea.

En ese contexto, Vásquez indicó que la ampliación del plazo —de aproximadamente un año— permitirá que los productores con intención de exportar al mercado europeo cuenten con más tiempo para adaptarse a la nueva exigencia, mientras que el Estado podrá avanzar en la asistencia técnica necesaria para que accedan a las certificaciones requeridas.

“La ampliación nos da un alivio adicional y más tiempo para continuar con el proceso de preparación, a fin de minimizar el impacto negativo que podría generarse sobre las exportaciones de estos productores”, comentó a El Comercio.

Sin embargo, mencionó que aquellos productores que no logren certificarse tendrán que redirigir sus exportaciones hacia mercados fuera de la Unión Europea. Aunque, no se descarta el riesgo en un futuro de que esta normativa sea replicada por otras economías, lo que podría derivar en un eventual cierre de mercados.

“Aquellos que quieran iniciar o mantener un proceso de exportación hacia la Unión Europea deberán aprovechar este periodo adicional, en el que la normativa aún no está vigente, para reforzar la asistencia técnica y preparar al mayor número posible de productores”, indicó, en referencia al rol que deberá cumplir el Gobierno.

Un socio con fuerte peso

La relevancia de esta normativa se explica por el peso que tiene la Unión Europea como mercado para el sector agroexportador peruano. El bloque se consolida como el segundo destino más importante de las agroexportaciones del país.

Según datos del Sistema de Inteligencia Comercial ADEX Data Trade, los cinco productos de la agroindustria no tradicional con mayores envíos hacia este bloque son paltas, arándanos, cacao en grano, uvas y mangos frescos. El café, aunque relevante para el comercio con la Unión Europea, no forma parte de esta categoría.

Asimismo, el gremio informó que entre enero y noviembre de 2025 las agroexportaciones no tradicionales hacia la Unión Europea crecieron 21,29% en comparación con el mismo periodo del año anterior. En ese lapso, Países Bajos, España, Italia, Bélgica y Alemania se posicionaron como los principales mercados de destino.