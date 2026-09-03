La llegada del Pontífice entre el 11 y el 16 de noviembre movilizará a cerca de 1.5 millones de personas en cinco regiones. (Andreas SOLARO / AFP)
La llegada del Pontífice entre el 11 y el 16 de noviembre movilizará a cerca de 1.5 millones de personas en cinco regiones. (Andreas SOLARO / AFP)
/ ANDREAS SOLARO
Por Redacción EC

El sector turismo en el Perú se alista para uno de los mayores hitos de dinamización económica del año. Con la llegada del papa León XIV al Perú, cinco ciudades del país —Lima, Cusco, Chiclayo, Pucallpa y ahora también Cajamarca— se alistan para recibir a miles de peregrinos y turistas que acompañarán las actividades del Sumo Pontífice.

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