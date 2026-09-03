El sector turismo en el Perú se alista para uno de los mayores hitos de dinamización económica del año. Con la llegada del papa León XIV al Perú, cinco ciudades del país —Lima, Cusco, Chiclayo, Pucallpa y ahora también Cajamarca— se alistan para recibir a miles de peregrinos y turistas que acompañarán las actividades del Sumo Pontífice.

La cadena hotelera Costa del Sol Wyndham se suma a la “Ruta del Papa” y refuerza sus operaciones en estas cinco sedes para atender la demanda de viajeros nacionales e internacionales que se movilizarán durante la visita apostólica, prevista del 11 al 16 de noviembre.

La incorporación de Cajamarca a la ruta papal fue confirmada en los últimos días, luego de que una comitiva del Vaticano evaluara las condiciones logísticas y de seguridad de la provincia de Santa Cruz y calificara los resultados como “muy positivos”. El vínculo del papa León XIV —Robert Francis Prevost, obispo de Chiclayo entre 2015 y 2023— con esa localidad, a la que acudía cada año para la Fiesta Patronal del Señor del Costado, motivó la incorporación de una jornada especial que incluiría una misa multitudinaria en una explanada con capacidad para más de 100 mil personas.

Costa del Sol

“Cada una de nuestras sedes en la ruta del Papa busca ofrecer conectividad y una experiencia local auténtica, desde la llegada al Aeropuerto Jorge Chávez y la capital, hasta el corazón histórico de Cusco y Cajamarca, y la selva de Pucallpa”, señaló Geilan Mustafá, directora corporativa de marketing de Costa del Sol Wyndham.

Un fenómeno que moviliza al país

El impacto de la visita ya se refleja en las proyecciones de las principales entidades del sector turismo, y todas apuntan en la misma dirección: un movimiento masivo de visitantes con efecto directo en la ocupación hotelera. Según estimaciones del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), la visita movilizará a más de 700 mil asistentes entre turistas nacionales, visitantes internacionales y residentes locales, lo que dinamizará hoteles, restaurantes, transporte, agencias de viajes, comercio turístico y artesanía en todo el país.

La proyección más reciente, difundida por la Cámara Nacional de Turismo del Perú (Canatur), eleva el estimado a alrededor de 1.5 millones de turistas movilizados durante la visita, de los cuales cerca de 400 mil serían visitantes extranjeros y aproximadamente 1.1 millones corresponderían a viajeros nacionales desplazándose entre distintas regiones del país. El gremio proyecta, además, un crecimiento de entre 25% y 30% en el turismo internacional y de entre 35% y 40% en el turismo nacional durante noviembre, mes de la visita. En el plano económico, Canatur calcula que una inversión de entre US$ 15 y 20 millones podría generar un retorno de entre US$ 80 y 100 millones, tomando como referencia experiencias papales anteriores.

La llegada del Pontífice entre el 11 y el 16 de noviembre movilizará a cerca de 1.5 millones de personas en cinco regiones. (Andreas SOLARO / AFP) / ANDREAS SOLARO

A estas cifras se suman otras proyecciones del sector: la Asociación Peruana de Operadores de Turismo Receptivo e Interno (Apotur) estima un impacto económico de entre US$ 20 y 40 millones, impulsado principalmente por el turismo interno; la Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque calcula la llegada de hasta 1.5 millones de personas a esa región, con un impacto que podría bordear los S/ 750 millones; y la Asociación Peruana de Agencias de Viajes y Turismo (Apavit) anticipa un crecimiento de entre 20% y 35% en la venta de paquetes turísticos según la ciudad. Como referencia, en la visita del papa Francisco en 2018 el país recibió alrededor de 40 mil turistas extranjeros y generó ingresos por US$ 80 millones, cifra que el sector espera superar ampliamente en esta ocasión.

Para Costa del Sol Wyndham, este conjunto de proyecciones —que coinciden en un escenario de alta demanda tanto de turismo interno como receptivo— confirma la pertinencia de reforzar la operación en sus cinco sedes de la ruta papal y respalda las expectativas de ocupación que la cadena ya proyecta para noviembre.

En este contexto, Costa del Sol Wyndham ya observa una mayor demanda en sus hoteles de las ciudades que forman parte del recorrido. En Chiclayo, la expectativa es alcanzar una ocupación alta entre el 12 y el 14 de noviembre, mientras que en Lima se proyecta superar el 80% durante los días centrales de la visita. Con la confirmación de Cajamarca, la cadena anticipa un comportamiento similar en su hotel de la Plaza de Armas, considerando el atractivo religioso y cultural de la ciudad —de cara a los baños del Inca, el Cuarto del Rescate y el Complejo Arqueológico de Cumbemayo— y su cercanía con Chiclayo dentro del itinerario papal.

Espiritualidad, cultura, patrimonio y gastronomía

Para Costa del Sol Wyndham, los grupos organizados suelen buscar paquetes integrales que incluyen alojamiento, alimentación y traslados, mientras que el viajero independiente prioriza flexibilidad y experiencias puntuales durante su estadía.

“La ruta, al tener componentes espirituales, culturales y turísticos, tiene un enorme potencial de atracción intergeneracional y transversal. Participar de este recorrido implica acompañar al viajero en una experiencia que no solo busca descanso, sino también significado”, mencionó Mustafá.

El perfil del turista doméstico se caracteriza por el interés en participar de experiencias religiosas y culturales. En ese sentido, la historia del papa León XIV y su vínculo con Chiclayo y, ahora, con Cajamarca, representan un atractivo adicional para los visitantes que lleguen a estas ciudades, quienes podrán complementar su recorrido religioso con actividades turísticas y gastronómicas.

A este segmento le sigue el turista internacional, encabezado por visitantes procedentes de Estados Unidos —país de origen del Papa— y de países sudamericanos como Chile, Ecuador, Colombia y Brasil, interesados en el turismo religioso y cultural. Esta tendencia responde a un fenómeno global: la Organización Mundial del Turismo estima que el turismo religioso representa ya cerca del 20% del movimiento turístico mundial.

A ambos segmentos se suma un perfil de turista cultural experiencial, que aprovecha la visita del Papa para conocer atractivos turísticos, museos y, sobre todo, la gastronomía regional de alto nivel que todo visitante podrá disfrutar en Páprika, el restaurante presente en todos los hoteles Costa del Sol Wyndham —incluida su sede en Cajamarca—, y que en su local de Chiclayo ha sido nuevamente nominado a los Premios Summum.

En ese contexto, Costa del Sol Wyndham, presente en las cinco ciudades clave del recorrido del papa León XIV, invita a los visitantes a conocer sus plataformas digitales, donde encontrarán tarifas disponibles, además de beneficios como early check-in y late check-out (sujeto a disponibilidad), desayuno buffet con opciones regionales y promociones en los restaurantes y bares de cada uno de sus hoteles.

Finalmente, Geilan Mustafá aseguró que Costa del Sol Wyndham viene observando una mayor anticipación en la planificación de viajes, así como un incremento en las consultas, solicitudes de información y planificación anticipada, especialmente de grupos organizados, delegaciones religiosas y visitantes interesados en conocer la historia del Papa y los atractivos de las ciudades de peregrinaje de nuestro “Papa peruano”.