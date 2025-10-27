Lima Airport Partners, mediante un comunicado, se refirió a la suspensión del cobro de la Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto (TUUA) de Transferencia, previsto para este lunes 27 de octubre y que ahora se cobrará desde el 7 de diciembre.

PUEDES VER: Erick Lahura renuncia como viceministro de Economía

Como primer punto, saludó el compromiso del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y de Ositrán, como representantes del Estado peruano, de dar a conocer la obligación de respetar las condiciones establecidas en el Contrato de Concesión del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y su Adenda 6, que faculta a LAP el derecho de aplicar una TUUA para pasajeros en transferencia que hacen escalas en Lima.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

Asimismo, pidió no desvirtuar el anuncio hecho por el Ministerio de Transportes en la mesa de trabajo del pasado 23 de octubre que implica que el MTC gestionará la modificación del Reglamento de la Ley de Aeronáutica Civil, para garantizar que todos los costos del transporte aéreo se incluyan y sean informados de forma clara y transparente en los boletos de viaje, en beneficio de los pasajeros.

“Es importante no desvirtuar el anuncio hecho por el MTC. Si bien LAP ha manifestado su plena disposición para posponer el pago de la TUUA de Transferencia Internacional como máximo hasta el 7 de diciembre, ello implica también el cumplimiento, por parte del MTC, de ciertos compromisos asumidos en la mesa de trabajo convocada el pasado 23 de octubre”, precisó LAP.

Como segundo punto, LAP resaltó que el MTC avanzará con la propuesta de adenda para ajustar el monto de la TUUA de Transferencia doméstica en vuelos nacionales, analizando alternativas para no afectar al usuario.

“En simultáneo, se avanzará con la propuesta de adenda para ajustar el monto de la TUUA de Transferencia Doméstica en vuelos nacionales, analizando alternativas desde el Estado para no afectar al usuario y mantener la recuperación de la inversión privada hecha por el concesionario. Dicho monto por el momento no se viene aplicando”, indicaron.