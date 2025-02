Lima Airport Partners (LAP), mediante un comunicado, indicó que hasta el momento no existe ninguna comunicación del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) sobre un posible cambio de fecha para el inicio de operaciones en el nuevo terminal del aeropuerto Jorge Chávez.

En ese sentido, reafirmó que la fecha del 30 de marzo para la apertura se mantiene. “El Nuevo Jorge Chávez se prepara para atender la demanda de pasajeros, cumpliendo con los estándares de calidad, seguridad y eficiencia operativa establecidos en el Contrato de Concesión y las normativas vigentes del sector aeronáutico”, agregó.

Como se recuerda, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén y el titular del MTC, Raúl Pérez Reyes, informaron que la inauguración seria el próximo 30 de marzo debería estar listo el aeropuerto, todo hace indicar que esta fecha podría aplazarse. Sin embargo, Mauricio Aguirre, periodista de investigación, reveló al programa 2025 en 24 Horas, que esto no sería así dado que un documento de LAP notificó, el pasado 15 de febrero, a su contratista, el consorcio Inti Punku, encargado de la construcción del nuevo aeropuerto, equipamiento e implementación del sistema BMS, que la empresa no había cumplido con la instalación de este complejo sistema que monitorea y alerta desperfectos o situaciones de riesgo. Además, no habría cumplido con el pliego técnico requerido por LAP.

De hecho, como indicó Martín La Rosa, área manager de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA), a El Comercio, entre los temas que no permitían cerrar las pruebas - antes de la última postergación - que no permitían cerrar las pruebas era que la propia infraestructura no estaba terminada en su totalidad.

Por su parte, Lima Airports Partners, en su comunicado, indicó que vienen realizando pruebas unitarias y pruebas avanzadas. De este modo, las pruebas unitarias aseguran la preparación necesaria para la ejecución de las pruebas avanzadas y, las avanzadas verifican lo que ocurre en la plataforma, terminal, vías de acceso libre y estacionamiento.

LAP destacó que estas pruebas se realizaron con la participación de más de 5 mil pasajeros voluntarios y todos los operadores involucrados. “La última fase de pruebas se inició el jueves 27 de febrero y se llevarán a cabo hasta el 13 de marzo”, señaló la entidad que explicó que estas pruebas permiten también la verificación de los procesos y la integración de los sistemas esenciales para garantizar una apertura eficiente y segura.

Finalmente, Lima Airport Partners (LAP) asegura, en su comunicado, estar comprometida con esta última etapa del nuevo aeropuerto Jorge Chávez.