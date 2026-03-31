Resumen

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Según el medio especializado CNBC, Microsoft se enfrenta al reto de ampliar su infraestructura de IA en la nube para atender la creciente demanda de esta tecnológica. Foto: AFP.
Según el medio especializado CNBC, Microsoft se enfrenta al reto de ampliar su infraestructura de IA en la nube para atender la creciente demanda de esta tecnológica. Foto: AFP.
Por Redacción EC

Las acciones de la tecnológica Microsoft en la bolsa de Wall Street han caído un 24% en tres meses, el peor trimestre de la compañía desde la crisis de 2008, en medio de las dudas en torno a su rendimiento en inteligencia artificial (IA).

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