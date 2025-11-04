Las agroexportaciones peruanas mantienen un desempeño sólido en lo que va del 2025. A pesar del arancel de 10% impuesto por EE.UU. en abril, el sector registró un crecimiento de 21,6% entre enero y agosto, impulsadas por la ventana estacional frente al hemisferio norte y la mayor demanda, que mitigaron el impacto del nuevo gravamen, indicó Scotiabank en su Reporte Semanal del 3 al 7 de noviembre del 2025.

Respecto a las exportaciones totales, Estados Unidos ha cedido algo de terreno, ubicándose ahora como el tercer destino de las exportaciones peruanas, después de China y la Unión Europea. Sin embargo, si hablamos solo de las agroexportaciones, EE.UU., el reporte indicó que continúa liderando como principal destino, concentrando el 30% de la participación total. Esto confirma que, a pesar del arancel del 10%, la demanda estadounidense creció.

El top 5 de productos más exportados hacia EE.UU. durante los ocho primeros meses del año fueron: las uvas frescas, arándanos frescos, paltas frescas, espárragos frescos y wilkings (mandarinas), los cuales representaron alrededor del 50% de los envíos. Los envíos de estos productos totalizaron US$1.155 millones entre enero y agosto, superior en 14% a los US$1.010 millones enviados en el mismo periodo del 2024.

Agroexportaciones por producto a Estados Unidos

Los envíos de uvas frescas alcanzaron US$405 millones entre enero y agosto, superior en 66% frente al mismo periodo del 2024 (US$243 millones). El crecimiento respondió al incremento de 131% en el volumen exportado, mientras que el precio de exportación cayó 28%, debido a la presión de la mayor oferta peruana. La campaña de uvas va de octubre a marzo, con picos entre noviembre y febrero.

El reporte de Scotiabank señaló que las exportaciones de arándanos frescos a Estados Unidos totalizaron US$317 millones entre enero y agosto, un retroceso de 7% frente a 2024 (US$341 millones). La caída de 16% en el precio promedio de exportación fue parcialmente contrarrestado por el aumento de 10% en el volumen exportado. El menor precio refleja una creciente competencia de México, Marruecos y Sudáfrica.

Por su parte, los envíos de paltas frescas alcanzaron los US$201 millones, un aumento de 23% respecto a igual periodo del 2024 (US$163 millones). El incremento se explica por el mayor volumen exportado (+48%), que compensó la caída del precio promedio (-16%). La campaña peruana se concentra entre marzo y septiembre, con picos entre mayo y julio aprovechando la ventana estacional con México y California. La amplia oferta de México y Colombia hicieron presión adicional sobre los precios.

Los envíos de espárragos frescos totalizaron US$138.0 millones, nivel similar al registrado en el mismo periodo del 2024 (US$137.7 millones). El aumento del 15% en el volumen exportado fue mitigado por la caída de 13% en el precio de exportación en 13% durante ese periodo.

Finalmente, los envíos de vikings e híbridos (mandarinas) al país estadounidense alcanzaron US$95 millones, una disminución de 24% respecto al mismo periodo del 2024 (US$125 millones). La caída se explica por la reducción de 10% en el volumen exportado y una baja de 16% en el precio de exportación, en un contexto de mayor oferta regional. Entre abril y agosto, la oferta peruana se vio afectada por la mayor disponibilidad mundial de Chile, Uruguay y Sudáfrica.

Scotiabank indicó que el efecto del arancel estadounidense ha sido moderado gracias a la ventaja estacional de Perú, que abastece al hemisferio norte en meses de menor producción local, a la diversificación de destinos y al posicionamiento de calidad de los productos peruanos.

“El arancel de 10% aplicado por EE.UU. equivale al “nuevo cero”. Esto podría mantener a Perú en una posición de ventaja dentro del mercado estadounidense, en la medida en que otros países competidores enfrentan aranceles aún más altos”, señaló el reporte.