“Las bandas y los narcos pueden desplegar herramientas muy sofisticadas. Nosotros podemos aportar herramientas mejores”

Erik Prince (EP) es un empresario, financista de Donald Trump (campaña 2016), inversor y exoficial de los SEAL de la Marina de los EE.UU.; además es fundador de la controvertida Blackwater, empresa que llegó a ser la contratista más grande de personal de seguridad del Departamento de Estado estadounidense (ganó contratos entre el 2001 y el 2009). Aunque la empresa se vendió en el 2010 tras un escándalo que acabó con 17 civiles fallecidos en Bagdad, Prince se mantiene trabajando en el rubro de seguridad. Así lo demuestra el acuerdo que mantiene con el gobierno ecuatoriano para brindar capacitación a sus fuerzas del orden. Después de pasar algunos días en ese país, llegó a Lima por invitación de Hernando de Soto (HdS). Conversamos con ambos.

Sr. Prince, ¿cuál es el propósito de su visita?

EP: Bueno, es la primera vez que vengo a Perú y mi viejo amigo Hernando me pidió que viniera -de todos modos, ya iba a estar en Ecuador-; él me dijo que hay una explosión de violencia (en el Perú), especialmente en el campo. Gran parte de la comunidad minera informal ha estado sufriendo depredaciones por parte de bandas criminales multinacionales que han extendido su alcance a Perú y estamos buscando formas de ayudar al gobierno a proteger a la gente de este crimen.

Esta mañana (lunes) se han reunido con mineros informales. ¿De qué han hablado y con quién se han reunido exactamente?

EP: Esta mañana hemos estado con la comunidad informal. Esta tarde tenemos reuniones con la comunidad minera industrial. Creo que ambos sufren de inseguridad. Lo que he oído esta mañana de los mineros chicos informales es que sólo están tratando de ganarse la vida y que las estructuras burocráticas no les han dado plena titularidad o derechos de propiedad privada completos. Esto causa todo tipo de dislocaciones en su industria. Es lo mismo que he visto en otros países; la falta de reglas capitalistas claras y equitativas siempre perjudica más a los pequeños.

Algunas personas en Perú, que conviven todos los días con este problema, consideran que algunos de los mineros en realidad no quieren ser formales.

EP: No es eso lo que me han dicho hoy. Buscan títulos legales, estructuras legales y creo que están dispuestos a pagar impuestos y a seguir las normas, pero también deberían esperar -con razón- una aplicación de la ley y una protección gubernamental excelentes y eficientes para que se investiguen los asesinatos, se resuelvan los crímenes y se proteja a la población.

¿Cuáles son los grupos con los que se han reunido hoy?

HdS: Las personas que hemos conocido hoy proceden de distintas regiones de Perú. Algunos vienen de una organización llamada Fenamarpe, que trabaja al sur del Perú, basados en los alrededores de Nazca. También hay personas de Puno, que son de un grupo de minas de trabajo muy grande en el que tienen concesiones. Hablamos de La Rinconada y Anananea. También han estado aquí algunos de los principales líderes de Pataz, algunos mineros arequipeños y la cabeza del Comité de Alto Defensa y Ronderos del Perú.

No participó la Confemin.

HdS: No,y hay una razón para ello: creemos que el problema es mayor que el Reindo. El Reinfo se contempla simplemente como una solución que no es la ideal, pero que al menos mantiene unido al país. No queremos confundir nuestra gran agenda, que radica en cómo hacer que todo el mundo sea igual y luchar contra la delincuencia, con el tema del Reinfo que, desde mi punto de vista, es una pérdida de tiempo.

¿Van a reunirse con la Confiep y la Sociedad Nacional de Industrias hoy?

Sí. Esta tarde nos reuniremos con los presidentes y directores generales de la Confiep y la Sociedad Nacional de Industrias.

¿Y mañana (martes)?

Mañana es el último día de Erik en Perú, por lo que tenemos que revisar varias de las aristas de las conversaciones que hemos tenido para decidir lo que vamos a hacer en el futuro. Y nos dijo alguien de Palacio de Gobierno que la presidenta quería vernos, y también oficiales de inteligencia. Estamos esperando que nos digan la hora de la reunión.

Sr. Prince, en marzo usted y presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, se reunieron y anunciaron un acuerdo para proporcionar formación e instrucción a las fuerzas de seguridad de ese país. Usted estuvo en Ecuador ayer domingo. ¿Cuáles son los componentes clave de este acuerdo y cómo avanza?

EP:Ecuador sufre el narcotráfico que viene desde Perú y desde Colombia, especialmente. Han solicitado asistencia para ayudar a sus fuerzas del orden a luchar más eficazmente contra las bandas de narcotraficantes. También tienen temas con la comunidad minera informal. Las bandas criminales actúan como una mafia e incluso se apoderan de las minas informales, casi esclavizando a la gente. Así que, de nuevo, los derechos de propiedad y la aplicación del Estado de derecho son necesarios en ambos países para extender ese tipo de soberanía y la paz de frontera a frontera.

La situación peruana es compleja.Tenemos minería ilegal, tráfico de drogas y bandas criminales internacionales. Desde su punto de vista, ¿cuál debería ser la estrategia de Perú para acabar con la criminalidad?

EP: En primer lugar, como he oído esta mañana, hay cientos de miles de mineros que solo intentan ganarse la vida y por culpa de la burocracia o de los políticos, se les ha impedido legalizarse por completo en su propia economía, en su propio país […] Una de nuestras especialidades es proporcionar información y formación, así como las herramientas necesarias para ayudar a los gobiernos a combatir eficazmente las amenazas delictivas multinacionales debido al dinero que generan. Las bandas y los narcos internacionales también pueden desplegar algunas herramientas muy sofisticadas, y nosotros podemos aportar herramientas mejores.

Usted ha trabajado con los gobiernos de Haití y Somalia para erradicar la criminalidad, ¿cuál era el plan en esos casos? ¿Ese plan se puede aplicar en el Perú?

EP: Cada situación es un poco diferente. En el caso de Somalia no era una lucha ideológica, tenías a la piratería como un negocio. Grupos de piratas salían al mar y se apoderaban de un barco, y se quedaban en él de 6 a 12 meses esperando a que se pagara un rescate. Eso podría suponer hasta US$10 millones. En esos casos ayudamos a extender la soberanía del gobierno somalí a sus fronteras terrestres, y luego hasta sus fronteras marítimas ayudándoles a interrumpir en la logística pirata. Si impedimos que los piratas se reabastezcan, el problema desaparece. Y así fue. Ese programa se activó en 2010 y 2011, y en 2012 ya no había piratería. En el caso de Haití, el gobierno nos ha pedido que le ayudemos a hacer frente a las bandas, porque tienen un problema terrible: las bandas se han apoderado del 90% de Puerto Príncipe. Así trabajamos con la policía haitiana y a través de ellos, dándoles las herramientas y la capacidad para combatir más eficazmente a las bandas. En Haití no sólo matan a la policía, sino que se los comen. Ha sido realmente una mala la sitiación y poco a poco estamos revirtiéndola. En Perú hay una situación compleja, pero tiene arreglo. Y la base está en los derechos de propiedad previsibles y justos para todos los que intentan iniciar una actividad comercial legítima.

¿Todo vale en la lucha contra la delincuencia?

EP: [Silencio] Yo diría que lo que es injusto es que la gente que se dedica a la minería en el área rural sea completamente ignorada por su gobierno, que no se investiguen los asesinatos. Estas personas tienen que vender lo que han trabajado en la minería a un precio significativamente deprimido porque no tienen igualdad de derechos económicos. Así que empecemos por conseguirles derechos económicos, financiación, creación y formación de fuerzas de seguridad eficaces para detener los asesinatos, proteger a la gente y que la gente pueda empezar a salvar la propiedad por la que ha trabajado en lugar de que se la expropien delincuentes internacionales o nacionales. Algunos políticos están conectando a personas con los grupos de criminales.

En este momento todo se está conectando de una manera en la que no se ha conectado antes. Resalta la minería informal e ilegal. El tema está en que algunos de estos mineros utilizan el Reinfo para nunca terminar el proceso de formalización. Han demostrado por 10 o 15 años que no quieren ser formales y hoy algunos de ellos trabajan incluso con las bandas criminales.

EP:Acabo de conocer por primera vez a los líderes de algunas de estas grandes organizaciones mineras informales. Y es muy claro el tipo de políticas que yo impulsaría en términos de conseguirles derechos de propiedad, normalizarla, extender la aplicación de la ley por toda la región para que paguen impuestos. Todos hacían cola para hacerse fotos conmigo así que tal vez ese es un pequeño indicio de que tal vez no sea tan mala idea que ellos abracen esta idea.

Si mañana efectivamente se da la reunión con el Gobierno, ¿tienen alguna propuesta o se busca una conversación informal?

HdS: La gente del Gobierno se me acercó, así que no tengo idea de lo que tienen en mente. Lo que Eric y yo podemos hacer o nos gustaría hacer es básicamente dar derechos a la gente y prevenir la delincuencia. Ayudar a los buenos y sacar a los malos del juego. Eric y yo queremos saber lo que el gobierno tiene en mente, y les diremos lo que tenemos, lo que creemos que se puede hacer; veremos si podemos poner algo en marcha. Y por supuesto, la razón por la que hemos hablado con el sector privado e informal es porque también pensamos que la sociedad civil es importante. Es evidente que el Gobierno quiere lo mejor para su pueblo, pero obviamente ha aumentado la ola de delincuencia, la informalidad y el crimen. No parece que sea un problema policial o minero, se parece a la fiebre del oro de California, donde murieron cientos de miles de personas. Se parece a las Guerras del Opio, que suceden cuando el precio de los ‘commodities’ sube y los delincuentes entran y la ley no es suficiente para hacer frente al problema, y ni siquiera sirve para identificar a las personas. Si no sabes las direcciones de las personas, dónde están, en qué trabajan, y tienes un país que es informal en un 70%, no sólo no sabes dónde cobrar impuestos, sino que tampoco sabes dónde se esconden los delincuentes. La idea es buscar la formalización y esperemos que ese sea el camino que el gobierno quiera seguir. Si se consigue que tanto el sector informal como el formal se pongan de acuerdo en que tienen al menos un factor en común, que es que no quieren delinquir, puede que tengamos el punto de partida sobre el cual basar las reformas. Ya no se trata de un problema de ilegalidad o de pequeños hurtos. Se trata de un problema de unidad nacional.

¿Ha trabajado, Sr. Prince, con el gobierno de El Salvador?

EP: No. Todavía no. Visité la prisión.

¿Con el presidente? ¿Lo ha conocido?

EP: Sí. Fue interesante ver cómo se enfrentaban al problema de las bandas criminales. Hace siete u ocho años tenían una de las tasas de asesinatos más altas del mundo. Ahora han bajado la tasa de asesinatos a niveles inferiores a los del condado de Prince William, que es donde está el laboratorio criminalístico del FBI en Estados Unidos. Es un cambio asombroso, pero tenían la ventaja de que al menos 13 (delincuentes) se autoidentificaban por los tatuajes de la cara y el cuello, era bastante obvio quiénes eran los miembros de la banda. Y el presidente Bukele lo logró, se presentó en la política y dijo “vamos a acabar con esta plaga de bandas”, y lo hizo.

¿Se puede aplicar la misma receta para Perú o Ecuador?

EP: No, no necesariamente porque La Mara Salvatrucha hizo que fuera muy fácil identificarlos. Era un camino un poco más fácil. La banda se había hecho de tanto poder que en algunas zonas se daba casi una captura del Estado, así que tuvieron que retroceder y las fuerzas del orden tuvieron la suficiente capacidad y voluntad para encerrarlos. Hace tiempo que tienen problemas con los estupefacientes, el cultivo y el tráfico. Y creo que esas bandas internacionales que han estado traficando con drogas se han lanzado al sector minero debido al aumento del valor de la del oro, por ejemplo.

Entonces, son las mismas personas.

EP: Sí claro, en algunos casos. Y a esto se añade el caos innecesario causado por cientos de miles, si no millones, de comunidades mineras informales que quieren legalizarse, pero que no operan plenamente dentro del Estado de Derecho debido, diría yo, a obstáculos burocráticos y políticos. Si solucionas eso y les das un título tendrías mucha más transparencia y podrías ver dónde quedan los delincuentes. Se les podría tratar como se debe.

¿Cuál diría que es el peor problema que tiene Perú en términos de criminalidad?

EP: Sólo llevo aquí un día y medio, así que esperaré (para responder esa pregunta).

HdS: ElSalvador estaba en guerra interna; Arena contra el FMLN. Uno de los problemas era la tierra y querían tener un sistema por el cual a la gente que estaba en la guerrilla, que era la derecha del FMLN, se le diera títulos de propiedad de la tierra. La gente que lo organizó esto era de mi organización. Titulamos El Salvador y se firmó la paz entre el FMLN y Arena. […] Hay similitudes y algunas cosas que son muy diferentes con Perú. Pero de nuevo, la ley no funciona para todos y los delincuentes se han infiltrado en el sistema. Las izquierdas y las derechas de nuestros países deben concentrarse en el verdadero problema, que es que no hay Estado de Derecho.

Sr. Prince, en febrero presentó un plan de US$25.000 millones a ña Casa Blanca para deportar a 12 millones de inmigrantes en dos años estableciendo campamentos militares.

EP: No propusimos campamentos militares.Generamos un plan logístico para ayudar al Departamento de Seguridad Nacional a aumentar la cantidad de personas que realmente podían encontrar, detener y deportar, porque Estados Unidos ha tenido una invasión masiva de inmigración ilegal durante más de la última década. Y el presidente Trump fue elegido con el mandato de arreglar eso. Con el nuevo proyecto de ley que se acaba de aprobar, financiaron el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas con una cifra superior a la del Cuerpo de la Marina de EEUU. Con eso pueden contratar suficientes recursos para hacerlo directamente. Sigo pensando que el sector privado lo haría de forma más rentable, pero, al menos, lo están haciendo.

La propuesta sigue en pie, pero el Gobierno no la ha aceptado.

EP: No han tomado ninguna medida (propuesta).

Pasemos a la geopolítica y saltemos a China. ¿En qué medida creen que preocupa a Estados Unidos la creciente influencia de China en América Latina?

EP: Creo que EE.UU. ha estado dormido en muchos de los países vecinos. Muchas de las tonterías que perseguían los programas de USAID eran casi contrarias a la promoción del comercio y el capitalismo. En cambio, promovían todo tipo de desviaciones sociales. Pero ahora, la administración Trump está definitivamente volviendo a centrarse en el comercio, en la energía y los minerales, en los productos manufacturados y los productos agrícolas. Creo que las reformas que se han hecho con la Corporación Financiera de Desarrollo, un banco gubernamental, pueden ayudar a suscribir deuda de capital y seguros de riesgo político para inversiones a gran escala de Estados Unidos en países socios. Es un paso muy bueno.

HdS: Estados Unidos ahora se está dando cuenta de que hay mucha presencia china, y esa presencia china viene también acompañada de una forma diferente de hacer negocios, la forma capitalista china. XI Jinping ha establecido en realidad algo con lo que estamos bastante familiarizados y eso es un desafío para el capitalismo tradicional de estilo occidental. China permite la verticalidad en sus proyectos integrados, lo que, por supuesto, está prohibido en las economías de mercado porque tienden a ser monopolísticos. Pero, esto está funcionando muy bien en infraestructura. Ahí hay un reto para Estados Unidos, y hay un reto para todos los que creemos que las empresas mineras sólo deben dedicarse a la minería y que no deberían participar en política ni influir en el gobierno […] No nos limitemos a formar parte de una guerra fría. Somos un país pequeño, no tenemos las fuerzas armadas. Es una idea maravillosa que Eric esté interesado en trabajar en Perú, porque creo que podremos hacer de Perú una figura muy distinta a la de una de la Guerra Fría, sino más bien una en la que Estados Unidos recupere el lustre que una vez tuvo en América Latina, y a la que tanto debemos.