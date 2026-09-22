Se tratas de la más alta distinción de la prestigiosa guía, convirtiéndose en el único hotel del Perú en alcanzar este reconocimiento y posicionándose entre las experiencias de hospedaje más extraordinarias del mundo. Foto: GEC.
Se tratas de la más alta distinción de la prestigiosa guía, convirtiéndose en el único hotel del Perú en alcanzar este reconocimiento y posicionándose entre las experiencias de hospedaje más extraordinarias del mundo. Foto: GEC.
Por Redacción EC

Las Casitas, a Belmond Hotel, ubicado en el valle del Colca (Arequipa), ha logrado por segundo año consecutivo las Tres Llaves Michelín, la más alta distinción de la prestigiosa guía, convirtiéndose en el único hotel del Perú en alcanzar este reconocimiento y posicionándose entre las experiencias de hospedaje más extraordinarias del mundo.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.