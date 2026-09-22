Las Casitas, a Belmond Hotel, ubicado en el valle del Colca (Arequipa), ha logrado por segundo año consecutivo las Tres Llaves Michelín, la más alta distinción de la prestigiosa guía, convirtiéndose en el único hotel del Perú en alcanzar este reconocimiento y posicionándose entre las experiencias de hospedaje más extraordinarias del mundo.

“Obtener este reconocimiento por segundo año consecutivo, nos enorgullece y nos impulsa a continuar ofreciendo experiencias transformadoras y memorables, la magia cautivadora del valle invita a los viajeros a escapar del estrés cotidiano y a disfrutar de una gastronomía que rescata productos saludables que crecen en nuestro propio huerto”, comentó Tilak Valdivia, Gerente General de Las Casitas, a Belmond Hotel.

Situado en el Cañón del Colca, Las Casitas invita a sus huéspedes a sumergirse en la belleza y la tradición del Perú, en un entorno natural incomparable. Destaca por sus veinte amplias casitas, cada una con terraza y una pequeña piscina de inmersión (plunge pool) temperada y privada.

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Además de este logro histórico para Las Casitas, Belmond celebró el reconocimiento a la excelencia en todo su portafolio, tanto en el Perú como a nivel global. En Cusco, Monasterio, a Belmond Hotel y Palacio Nazarenas, a Belmond Hotel; en el Valle Sagrado, Río Sagrado, a Belmond Hotel; y en Lima, Miraflores Park, a Belmond Hotel, reafirmaron su prestigio al obtener una llave Michelin consolidando la sólida presencia de la marca en el país.

“Para Belmond, cada distinción simboliza el reconocimiento a su propósito: elevar el arte de la hospitalidad, preservar el patrimonio de cada lugar y crear experiencias que trascienden el viaje”, indicó la cadena hotelera.