Luego de un primer semestre prácticamente sin crecimiento en el sector gastronómico, marcado por la incertidumbre electoral y un Mundial de fútbol que terminó afectando más de lo esperado al sector, los restaurantes confían en que las Fiestas Patrias marquen el inicio de la recuperación del consumo. El pago de la gratificación, el feriado largo y un escenario político más estable elevan las expectativas de la industria, que proyecta incrementos de ventas de hasta 15%, mientras que las plataformas de delivery esperan un aumento superior al 30% en los pedidos.

“Las expectativas del segundo semestre son bastante buenas. Todo el Perú estaba angustiado por los temas electorales. Se espera que sea mejor que el año pasado y lo que incentiva mucho el consumo en restaurantes es el turismo interno”, afirmó Blanca Chávez, presidenta de la Asociación de Hoteles, Restaurantes y Afines (AHORA Perú).

Luego de un primer semestre prácticamente sin crecimiento en el sector gastronómico, marcado por la incertidumbre electoral y un Mundial de fútbol que terminó afectando más de lo esperado al sector, los restaurantes confían en que las Fiestas Patrias marquen el inicio de la recuperación del consumo. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Un Mundial que no despegó y Fiestas Patrias con optimismo

Aunque el Mundial suele convertirse en una oportunidad para el consumo, esta vez muchos restaurantes no lograron capitalizar ese mayor movimiento. Parte de la demanda migró hacia el delivery, los bares y las reuniones en casa, reduciendo la afluencia a los locales tradicionales. “El fútbol también nos ha afectado tremendamente las ventas, entre 25% y 30%. Es habitual que durante estas temporadas disminuya la afluencia a los restaurantes”, afirmó Chávez, quien es también CEO del restaurante El Rocoto.

La percepción es compartida por otros empresarios. José Antonio del Castillo, propietario de Isolina Taberna Peruana, coincidió con ese diagnóstico. “Hasta ahora las ventas siguen igual que el año pasado. El Mundial afectó, siempre golpea un poco, pero recién desde Fiestas Patrias se espera un consumo mayor”, comentó.

Una percepción similar tiene Daniel Manrique, director general de Hacienda MonteRico, quien señaló que durante la coyuntura electoral y el Mundial registraron una caída cercana al 15% en ventas y visitas frente al año anterior. Sin embargo, tras las elecciones se comenzó a observar una recuperación de entre 5% y 15%.

Luego de un primer semestre prácticamente sin crecimiento en el sector gastronómico, marcado por la incertidumbre electoral y un Mundial de fútbol que terminó afectando más de lo esperado al sector, los restaurantes confían en que las Fiestas Patrias marquen el inicio de la recuperación del consumo.

Para Juan Pablo Mansilla, fundador de Huambra Restaurante, la incertidumbre política también influyó en las decisiones de consumo. “Al principio el consumidor estuvo bastante cauto. El contexto de año electoral siempre genera cierta incertidumbre y frena el gasto. Sin embargo, conforme el panorama se va despejando, ya estamos sintiendo una mejora clara”, explicó.

Sin embargo, no todos comparten el mismo nivel de optimismo. Félix Yong, fundador de El Chinito, consideró que la recuperación será más moderada debido a que la incertidumbre política de los últimos meses afectó la confianza de los consumidores. “La expectativa de venta no es muy alentadora este año. Pienso que será más bajo en comparación al año pasado. Además, julio ya no se comporta como antes y el aumento de ventas no suele superar el 20%”, señaló.

Los restaurantes también esperan superar los resultados del 2025. En Huambra Restaurante proyectan un crecimiento cercano al 25% durante el feriado largo y un avance real de 4% frente al año pasado.

“Al principio el consumidor estuvo bastante cauto por el contexto electoral. Sin embargo, conforme el panorama se fue despejando, ya estamos sintiendo una mejora clara y una mayor disposición en el patrón de consumo”, explicó Mansilla.

En Hacienda MonteRico esperan incrementar sus ventas en alrededor de 10% respecto al año anterior. “Luego del proceso electoral se ve un incremento de visitas tanto entre semana como los fines de semana”, sostuvo el director general del restaurante, Daniel Manrique.

La Leña también proyecta un crecimiento de 15% frente a la campaña del año pasado y espera atender a unas 11.000 personas en sus 22 locales durante las celebraciones. “Estamos preparando menús, combos familiares y reforzando nuestra operación de delivery para cubrir la mayor demanda”, señaló Víctor Advíncula, gerente general de la cadena.

Luego de un primer semestre prácticamente sin crecimiento en el sector gastronómico, marcado por la incertidumbre electoral y un Mundial de fútbol que terminó afectando más de lo esperado al sector, los restaurantes confían en que las Fiestas Patrias marquen el inicio de la recuperación del consumo. (Foto: El Rincón que no conoces)

En La Pollerona prevén un crecimiento de entre 15% y 20% para Fiestas Patrias en comparación con el año pasado. “El consumidor de Fiestas Patrias comparte más y busca propuestas con buena relación entre calidad, experiencia y precio. Nuestro objetivo no es solamente vender más; es vender mejor y de manera rentable”, afirmó Javier Lizarzaburu, gerente general adjunto.

Para Pollívoro, la campaña también será positiva. “Este año, con el tema político zanjado, creemos que el consumo superará al del año pasado, aunque dependerá mucho del perfil de cada zona, porque algunos consumidores viajarán y otros permanecerán en familia”, comentó Roberto Mamani, CEO de la cadena.

El optimismo también alcanza a las propuestas de parrilla. En el restaurante Fuego estiman que las ventas crecerán alrededor de 5% frente a la campaña del año pasado. “Estamos lanzando nuevos productos especialmente por Fiestas Patrias, incluso en alianza con proveedores de vino peruano”, comentó Mario Kiyohara Kamado, gerente general de la cadena.

El sector de delivery anticipa uno de los mejores meses del año

Las plataformas de reparto también esperan una campaña particularmente dinámica. PedidosYa proyecta que durante los días centrales de Fiestas Patrias los pedidos crecerán más de 30% respecto al año pasado y más de 25% frente a una semana habitual.

“Julio ha dejado de concentrarse únicamente en el 28 y 29. Hoy entendemos el mes como una secuencia de ocasiones de consumo: gratificaciones, fútbol, Día del Pollo a la Brasa, viajes y reuniones familiares”, explicó Bernardo Portugal, director comercial de PedidosYa Perú.

La empresa además estima que el ticket promedio aumentará alrededor de 10%, impulsado por pedidos grupales y compras más completas.

Luego de un primer semestre prácticamente sin crecimiento en el sector gastronómico, marcado por la incertidumbre electoral y un Mundial de fútbol que terminó afectando más de lo esperado al sector, los restaurantes confían en que las Fiestas Patrias marquen el inicio de la recuperación del consumo. (Foto: El Comercio)

Rappi, por su parte, proyecta un incremento cercano al 35% frente a un fin de semana habitual. La plataforma prevé que las categorías más demandadas sean comida criolla, pollo a la brasa y hamburguesas, mientras que en Turbo crecerán las compras de cervezas, carnes, snacks, hielo y productos para reuniones en casa.

En tanto, Douglas Quesada, gerente senior de comunicaciones de DiDi para Perú, mencionó que esperan elevar en más de 10% sus pedidos respecto al año pasado gracias a promociones de envío gratuito en categorías como comida peruana, pollo, alitas y sushi.

Un segundo semestre con mayor optimismo

Aunque agosto y septiembre suelen ser meses de menor dinamismo para el sector, los empresarios consideran que el panorama para la segunda mitad del año luce más favorable.

Huambra espera consolidar un mayor consumo gracias a la estabilidad política. “Confiamos en que el consumo va a seguir repuntando y esperamos que el país consolide un marco de mayor estabilidad”, indicó Mansilla.

Desde AHORA Perú también consideran que, tras una ligera desaceleración en agosto producto del mayor gasto de los hogares durante julio, el segundo semestre debería mostrar un mejor desempeño que la primera mitad del año.

Luego de un primer semestre prácticamente sin crecimiento en el sector gastronómico, marcado por la incertidumbre electoral y un Mundial de fútbol que terminó afectando más de lo esperado al sector, los restaurantes confían en que las Fiestas Patrias marquen el inicio de la recuperación del consumo.

Sin embargo, pese al optimismo, el fenómeno de El Niño continúa siendo el principal factor de riesgo para el sector.

Los restaurantes consultados coinciden en que aún no enfrentan problemas de abastecimiento, aunque monitorean especialmente el comportamiento de frutas, verduras, limón y productos del mar. “Hay una preocupación sobre el abastecimiento de verduras y frutas”, advirtió Chávez.

En El Bolivariano también observan con atención la evolución de los productos agrícolas provenientes del norte y los precios de pescados y mariscos.

Por ahora, restaurantes como Huambra y Hacienda Monterrico aseguran haber logrado absorber las variaciones de costos mediante una mejor gestión de compras, aunque reconocen que el último trimestre podría traer mayores presiones sobre los insumos.