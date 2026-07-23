Por Fiorella Gil Mena

Luego de un primer semestre prácticamente sin crecimiento en el sector gastronómico, marcado por la incertidumbre electoral y un Mundial de fútbol que terminó afectando más de lo esperado al sector, los restaurantes confían en que las Fiestas Patrias marquen el inicio de la recuperación del consumo. El pago de la gratificación, el feriado largo y un escenario político más estable elevan las expectativas de la industria, que proyecta incrementos de ventas de hasta 15%, mientras que las plataformas de delivery esperan un aumento superior al 30% en los pedidos.

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