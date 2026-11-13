En 2023, se estimó que unas 70.000 personas ingresaron a Machu Picchu de forma irregular. Foto: Andina
En 2023, se estimó que unas 70.000 personas ingresaron a Machu Picchu de forma irregular. Foto: Andina
Por Redacción EC

La plataforma de venta de entradas para Machu Picchu solía mostrar el sitio completamente reservado con casi seis meses de antelación. Aunque los turistas pueden hacer cola para intentar conseguir alguna de las 1000 entradas que se venden diariamente, muchos simplemente han optado por otro destino, informó The Economist.

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