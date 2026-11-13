La plataforma de venta de entradas para Machu Picchu solía mostrar el sitio completamente reservado con casi seis meses de antelación. Aunque los turistas pueden hacer cola para intentar conseguir alguna de las 1000 entradas que se venden diariamente, muchos simplemente han optado por otro destino, informó The Economist.

“Recibíamos constantemente llamadas de huéspedes que cancelaban sus reservas porque se daban cuenta de que no podían conseguir entradas”, sostuvo Juan Stoessel de la cadena hotelera Casa Andina.

Según una auditoría de la Contraloría General de la República de Perú, entre agosto de 2024 y diciembre de 2025, las agencias de turismo aprovecharon las deficiencias del sitio web oficial de venta de boletos para realizar más de 200,000 reservas. La mayoría correspondían a boletos que finalmente no se compraron.

Los turistas a quienes se les impide comprar boletos son más propensos a pagar por el acceso gestionado por terceros que trabajan en connivencia con funcionarios corruptos, afirma Maycol Ugarte, representante del gobierno nacional en el distrito donde se ubica el sitio.

“Están empañando la imagen de Machu Picchu. Algunos turistas terminan pagando 300 dólares por la entrada, más de cinco veces el precio que debería costar”, señaló.

En 2023, se estimó que unas 70.000 personas ingresaron a Machu Picchu de forma irregular. En aquel entonces, el gobierno prometió subcontratar la venta de boletos a una empresa que, según creía, lo haría mejor. Pero esto provocó airadas protestas de personas que afirmaban estar indignadas por la “privatización sistemática de Machu Picchu”. Los manifestantes bloquearon los trenes que transportan a los turistas a las ruinas. Finalmente, el gobierno retomó el control.

Las autoridades han presentado un nuevo sitio web que, según afirman, es más difícil de hackear. Sin embargo, parece haber poco interés en solucionar el problema generalizado de corrupción en Machu Picchu.

De momento solo un guardia de seguridad ha sido acusado de vender acceso al monumento a cambio de aceptar un soborno de S/100 (US$29) para permitir la entrada de una persona.

Machu Picchu atrae hoy a unos 1,5 millones de visitantes al año. Sin embargo, anota The Economist, las visitas anuales aún están lejos de alcanzar su máximo anterior a la pandemia.