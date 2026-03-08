Escuchar
Así afecta la brecha de género a nivel empresarial. | Andina
Por Instituto Peruano de Economía (IPE)

En el Día de la Mujer cabe recordar que, a menor diferencia entre mujeres y hombres en dimensiones como acceso al mercado de trabajo, salud, educación o seguridad, mayores son los niveles de competitividad e ingresos en un hogar. Esta evidencia, recogida en el Índice Regional de Brechas de Género elaborado por el IPE, resulta fundamental para la discusión y la toma de decisiones de políticas públicas orientadas a impulsar la competitividad.

