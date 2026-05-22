Resumen

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Este desempeño reflejó una mayor adopción del factoring por parte de empresas proveedoras que buscan acceder a liquidez de manera rápida para sostener su operación, capital de trabajo y crecimiento. Foto: GEC.
Este desempeño reflejó una mayor adopción del factoring por parte de empresas proveedoras que buscan acceder a liquidez de manera rápida para sostener su operación, capital de trabajo y crecimiento. Foto: GEC.
Por Redacción EC

El mercado de facturas negociables arrancó el primer trimestre del 2026 con resultados positivos, consolidándose como una de las principales herramientas de financiamiento para micro, pequeñas y medianas empresas (Mypes) en el Perú. En el Q1-2026, del total de proveedores que registraron facturas negociables, la participación de las mypes está conformada por un 42% para microempresas y 40% para las pequeñas empresas.

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