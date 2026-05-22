El mercado de facturas negociables arrancó el primer trimestre del 2026 con resultados positivos, consolidándose como una de las principales herramientas de financiamiento para micro, pequeñas y medianas empresas (Mypes) en el Perú. En el Q1-2026, del total de proveedores que registraron facturas negociables, la participación de las mypes está conformada por un 42% para microempresas y 40% para las pequeñas empresas.

MÁS INFORMACIÓN: Financiera Efectiva recibe autorización de la SBS para convertirse en banco

En el marco de la conmemoración del Día de la Mype (15 de mayo), el más reciente boletín trimestral de Cavali, filial de nuam, reveló que el monto de facturas negociables registradas al primer trimestre del año alcanzó los S/13.183 millones, representando un crecimiento de 11% frente al mismo periodo de 2025, además de un incremento en el número de proveedores Mypes, con un 28% más en Microempresas y 13% en pequeñas empresas.

Este desempeño reflejó una mayor adopción del factoring por parte de empresas proveedoras que buscan acceder a liquidez de manera rápida para sostener su operación, capital de trabajo y crecimiento, especialmente en un contexto donde los plazos de pago continúan siendo un desafío para muchas MYPES.

“El crecimiento del factoring en el primer trimestre evidencia una mayor adopción de las facturas negociables por parte de las mypes, las cuales encuentran una solución eficiente para enfrentar plazos de pago más largos y así sostener su operación”, comentó Dilma Aranda, Gerente Senior de Unidad de Negocio de Mercados Alternativos de nuam.

Además, este crecimiento no solo se concentra en Lima, sino que se extiende a regiones como Arequipa (+34%), Puno (+54%), Cusco (+53%) y Apurímac (+93%), que registraron los mayores incrementos en el monto negociado. Este desempeño evidencia una mayor descentralización del acceso al financiamiento. En los últimos años, el factoring ha contribuido a la inclusión financiera: más de 60 mil proveedores han participado en el sistema, con una creciente incorporación de nuevas empresas cada año.

Cabe precisar que, al cierre de 2025, el monto total de facturas negociables superó los S/52.699 millones, con un incremento anual de 22%, evidenciando la consolidación del factoring como pieza clave del sistema financiero peruano. El desempeño del inicio de 2026 confirmó que el sector mantiene su expansión, impulsado por la digitalización y la mayor confianza de empresas e inversionistas.