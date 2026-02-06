Escuchar

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Latam, durante 2025, transportó en promedio más de 239.000 pasajeros diarios. (Foto: TTG Media)
Latam, durante 2025, transportó en promedio más de 239.000 pasajeros diarios. (Foto: TTG Media)
Por Redacción EC

Al cierre del 2025 (cuarto trimestre), Latam Airlines Grupo reportó utilidades netas por US$1.460 millones, lo que representa un crecimiento de 49,4% respecto de 2024, y transportó 87,4 millones de pasajeros.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Lima Airport adjudica a Cosco Shipping y Anjun Logistics operación de almacenes de carga en aeropuerto Jorge Chávez
Perú

Lima Airport adjudica a Cosco Shipping y Anjun Logistics operación de almacenes de carga en aeropuerto Jorge Chávez

Latam Airlines Group cierra 2025 con utilidades netas por US$1.460 millones y más de 87 millones de pasajeros transportados
Perú

Latam Airlines Group cierra 2025 con utilidades netas por US$1.460 millones y más de 87 millones de pasajeros transportados

MEF aprueba reglamento de ley que habilita billetera digital para pago de remuneraciones
Perú

MEF aprueba reglamento de ley que habilita billetera digital para pago de remuneraciones

Velarde advierte que la estabilidad de precios no está garantizada pese a la baja inflación, ¿por qué?
Perú

Velarde advierte que la estabilidad de precios no está garantizada pese a la baja inflación, ¿por qué?