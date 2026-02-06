Latam Airlines Group cierra 2025 con utilidades netas por US$1.460 millones y más de 87 millones de pasajeros transportados

Al cierre del 2025 (cuarto trimestre), Latam Airlines Grupo reportó utilidades netas por US$1.460 millones, lo que representa un crecimiento de 49,4% respecto de 2024, y transportó 87,4 millones de pasajeros.

Latam además alcanzó ingresos operacionales totales por US$14.495 millones, un aumento de 11,2% en comparación con el año anterior. El resultado operacional ajustado llegó a US$2.355 millones, con un margen operativo ajustado de 16,2%, 3,5 puntos porcentuales por sobre 2024.

Asimismo, el ebitda ajustado totalizó US$4.091 millones, con un margen de 28,2%, lo que representa una expansión de 4,4 puntos porcentuales año a año.

Durante el cuarto trimestre de 2025, los ingresos operacionales alcanzaron US$3.949 millones, impulsados principalmente por el crecimiento de 20,3% en los ingresos de pasajeros, en un contexto de crecimiento del segmento premium y mejora en los ingresos unitarios. En el mismo período, la utilidad neta atribuible a los accionistas fue de US$484 millones, un incremento de 78,1% en comparación con el cuarto trimestre de 2024.

En términos de estructura de capital, Latam Airlines cerró el año con una posición de liquidez de US$3.725 millones, equivalente al 25,7% de los ingresos de los últimos doce meses, y un ratio de endeudamiento neto ajustado de 1,5 veces.

“Cerramos el 2025 satisfechos por el avance en la consolidación de LATAM. Los resultados reflejan un modelo de negocio fortalecido, sustentado en una propuesta de valor diferenciada, una ejecución operacional consistente y una disciplina financiera que le ha permitido crecer de manera rentable y sostenida”, señaló Roberto Alvo, CEO de LATAM Airlines Group.

Operaciones y clientes

Por otro lado, Latam, durante 2025, transportó en promedio más de 239.000 pasajeros diarios y aumentó su capacidad en 8,2% respecto del año anterior. En el negocio de carga, las filiales del grupo transportaron más de 1 millón de toneladas durante el año.