Latam Airlines Perú informó la decisión de cancelar la operación de su ruta Lima - La Habana, luego de más de 23 meses y de haber transportado a cerca de 110 mil pasajeros.

Esta medida, indicó la aerolínea, es necesaria debido al desempeño financiero de la ruta que se ve agravada por el próximo cobro de la Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto (TUUA) de Transferencia.

“Esta tarifa adicional, que el concesionario Lima Airport Partners (LAP) pretende aplicar a fines de este mes, impactará directamente a las rutas que dependen en gran medida de pasajeros en conexión internacional, como es el caso de Lima-La Habana, cuyo 70% de viajeros aproximadamente son pasajeros en transferencia”, explicó Latam Airlines Perú.

Indicaron además, que este nuevo escenario de costos hace insostenible la operación de la ruta frente a la competencia regional, ya que muchos pasajeros en conexión optarían por otros hubs regionales que no imponen este tipo de cobros.

“Como resultado, la ruta que une al Perú con Cuba ya no es viable económicamente”, agregó la aerolínea. La cancelación de los vuelos entrará en vigencia a partir del 11 de marzo del 2026.

Alternativas para los clientes afectados

Para todos los pasajeros que tengan vuelos a partir de la fecha de cancelación podrán optar por alternativas como el adelanto de viaje o el reembolso total del pasaje y para los pasajeros que desean mantener su itinerario se les estará contactando para ofrecerles alternativas de protección con otros operadores.

“Reconocemos el compromiso del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) con la evaluación de alternativas para evitar el cobro de la TUUA de transferencia. Compartimos el objetivo de preservar la competitividad del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez como hub regional y asegurar que el Perú siga siendo un referente de conectividad aérea en la región”, concluye el comunicado de Latam.