Latam Airlines Perú suspendió el inicio de su ruta directa Lima-Orlando (MCO), que originalmente estaba previsto para el 26 de octubre de 2025.

Mediante un comunicado, la aerolínea indicó que no se están dando las condiciones propicias para iniciar una nueva ruta, considerando el cobro de la Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto (TUUA) de Transferencia que el concesionario Lima Airport Partners (LAP) anunció que empezará a cobrar, desde el próximo 27 de octubre.

Latam Airlines sostuvo que dicha tarifa impacta directamente la competitividad de la ruta, compuesta por aproximadamente un 50% de pasajeros en conexión, encareciendo los viajes y volviendo a Lima menos atractiva frente a hubs regionales que no cobran esta tarifa.

La suspensión del inicio de la ruta Lima-Orlando y Orlando-Lima se mantendrá, inicialmente, hasta el 30 de noviembre de 2025.

Ante esta medida, la compañía señaló que los pasajeros que hayan adquirido boletos para viajar entre Octubre 26 y Noviembre 30 de 2025 en esta ruta, serán notificados con una solución de viaje conectando por otros hubs.

En caso de que no estén de acuerdo con el itinerario propuesto, podrán optar, sin costo, por una de las siguientes alternativas, las cuales estarán disponibles en la sección “Mis Viajes”:

Cambio de fecha en la misma cabina, según disponibilidad.

Cambio de vuelo/ruta en la misma cabina, pasando por otros hubs o eligiendo Miami como alternativa a Orlando.

Reembolso total del pasaje y los servicios opcionales (ancillaries) .

“Lamentamos profundamente los inconvenientes que esta decisión pueda generar a nuestros pasajeros. Desde LATAM Airlines, reiteramos nuestro compromiso de seguir trabajando incansablemente para continuar conectando al Perú con el mundo”, concluyó la aerolínea.