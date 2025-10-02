Latam Airlines Perú anunció el reinicio de sus operaciones desde y hacia Jaén, a partir del 30 de Octubre, tras más de dos años de suspensión de sus operaciones.

Luego del anuncio de las autoridades, respecto de las obras de mantenimiento y mejoras realizadas en la infraestructura del aeropuerto, el terminal volverá a estar operativo para recibir vuelos regulares.

En ese sentido, Latam Airlines indicó que los boletos estarán disponibles para todos los pasajeros, a través de los canales de venta oficiales de la compañía, desde el 01 de octubre, volviendo de esta forma a generar oportunidades de conexión con la región Cajamarca.

Con este reinicio de operaciones, la aerolínea proyecta transportar más de 6.000 pasajeros en lo que resta del año. La compañía anunció que los vuelos operarán desde el próximo 30 de octubre con tres frecuencias semanales los días martes, jueves y domingo.

RUTA FRECUENCIA HORA DE SALIDA HORA DE LLEGADA LIM-JAE Martes - Jueves - Domingo 10:55 12:35 JAE-LIM Martes - Jueves - Domingo 13:35 15:10

“En Latam estamos comprometidos con seguir conectando aún más destinos al interior del Perú. Volver a volar hacia Jaén es una muestra del trabajo conjunto entre los distintos actores para promover el desarrollo de las regiones. Con este destino ya suman 19 los que tenemos activas en el país y nuestro compromiso es seguir trabajando de forma coordinada para ampliar muchas más oportunidades para el turismo, el comercio y los negocios”, señaló Manuel van Oordt, CEO de Latam Airlines Perú.

La compañía reafirmó, de esta manera, su compromiso con el país, impulsando el acceso a más destinos nacionales y contribuyendo al dinamismo económico de la región Cajamarca y el nororiente peruano.