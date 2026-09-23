A estos dos galardones se sumaron otros seis reconocimientos. (Foto: Shutterstock)
A estos dos galardones se sumaron otros seis reconocimientos. (Foto: Shutterstock)
Por Redacción EC

Latam fue elegida “Aerolínea del Año” por Air Transport World (ATW), convirtiéndose en la primera aerolínea latinoamericana en recibir este reconocimiento, y, adicionalmente, fue distinguida por séptimo año consecutivo como “Mejor Aerolínea de Sudamérica” en los World Airline Awards de Skytrax.

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