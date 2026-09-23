Latam fue elegida “Aerolínea del Año” por Air Transport World (ATW), convirtiéndose en la primera aerolínea latinoamericana en recibir este reconocimiento, y, adicionalmente, fue distinguida por séptimo año consecutivo como “Mejor Aerolínea de Sudamérica” en los World Airline Awards de Skytrax.

En el caso de los ATW Airline Industry Achievement Awards, Latam fue seleccionada como “Aerolínea del Año”, la principal categoría de estos premios que reconocen desde 1974 la excelencia en la industria aérea mundial. La ceremonia de entrega se realizará el próximo 10 de diciembre en Milán, Italia, donde Roberto Alvo, CEO de Latam Airlines Group, recibirá el galardón en representación del grupo.

“Este reconocimiento es un motivo de enorme orgullo para todos quienes somos parte de Latam y, por sobre todo, un testimonio del compromiso de nuestros equipos en toda la región. Durante los últimos años, hemos trabajado para construir un grupo más sólido, eficiente y sostenible, al mismo tiempo que ampliamos nuestra conectividad y seguimos mejorando la experiencia que ofrecemos a nuestros clientes. Ser nombrados ‘Aerolínea del Año’ refuerza nuestro compromiso de seguir avanzando y continuar conectando a Latinoamérica con el mundo”, señaló Roberto Alvo, CEO de Latam.

Por su parte, en la 27º edición de los World Airline Awards de Skytrax, Latam fue reconocida por séptimo año consecutivo como “Mejor Aerolínea de Sudamérica” y, por quinto año seguido, obtuvo el premio a “Mejor Servicio de Personal de Aerolínea en Sudamérica”, reconocimiento que considera la experiencia brindada por sus equipos tanto en tierra como a bordo.

A estos dos galardones se sumaron otros seis reconocimientos: Aerolínea más limpia de Sudamérica; Mejor Clase Economy de Sudamérica; Mejor Catering a Bordo en Clase Economy de Sudamérica; Mejor Clase Business de Sudamérica; Mejor Catering a Bordo en Clase Business de Sudamérica; y Mejor Lounge de Clase Business de Sudamérica, este último por su espacio en Santiago de Chile.

“Este reconocimiento es de nuestra gente, cuya pasión y compromiso han convertido a LATAM en el grupo de aerolíneas líder de Sudamérica. Quiero agradecer a cada integrante de nuestro equipo y, especialmente, a nuestros clientes por elegirnos y confiar en nosotros cada día. Seguiremos trabajando para ganarnos esa confianza en cada viaje”, señaló Paulo Miranda, vicepresidente de Clientes de Latam Airlines Group.