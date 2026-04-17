Latam Airlines Group anunció la incorporación de sus aviones Airbus A321XLR, una nueva generación de aeronaves de pasillo único.
“La incorporación del A321XLR nos permitirá evaluar nuevas oportunidades de conectividad en distintos mercados de Sudamérica. Desde el grupo, se definirá la asignación de estos aviones en función al desarrollo de cada hub y de las condiciones más competitivas que permitan operar de manera eficiente y sostenible en el largo plazo y que respondan de mejor manera a las necesidades de nuestros pasajeros”, señaló Ramiro Alfonsín, Vicepresidente comercial de Latam Airlines Group.
El nuevo modelo destaca por contar con un alcance superior en más de 50% respecto a otros aviones de pasillo único de la familia A320, lo que permitirá al grupo explorar nuevas rutas y consolidar su red, conectando a la región con destinos más lejanos de manera directa.
Además, los Airbus A321XLR contarán con una cabina Premium Business equipada con asientos completamente reclinables del modelo VantageSOLO de Thompson Aero Seating, convirtiéndose en la primera aerolínea de Sudamérica en ofrecer este tipo de experiencia en aeronaves de un solo pasillo.
Estos aviones tendrán capacidad para más de 170 pasajeros, distribuidos en cabinas Premium Business, Economy Plus y Economy. La cabina Premium Business ofrecerá una configuración 1-1, con acceso directo al pasillo para todos los pasajeros, elevando el estándar de confort, privacidad y servicio en vuelos de este tipo. Por su parte, la cabina Economy tendrá una configuración 3-3 con asientos Recaro R3.
La experiencia a bordo incluirá conectividad Wifi, Bluetooth y, por primera vez en aviones de pasillo único del grupo, pantallas individuales de entretenimiento. La incorporación de estos aviones forma parte de la estrategia de modernización de flota de Latam. En este contexto, el grupo ya cuenta con un compromiso por más de 10 aeronaves A321XLR, cuyas primeras entregas están previstas a partir de 2027.
El diseño de las nuevas cabinas ha sido desarrollado en colaboración con PriestmanGoode, incorporando materiales, iluminación y terminaciones inspiradas en Sudamérica, reflejando una identidad regional con una estética contemporánea.
