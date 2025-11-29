Latam, Sky y JetSmart se pronuncian sobre la alerta de Airbus sobre sus aviones A320: ¿habrá cancelaciones de vuelos?

Airbus emitió una alerta global, como medida preventiva, para todos los operadores de la familia A320/A320neo. Esto, luego que un análisis técnico determinara que la radiación solar podría afectar los sistemas de los aviones.

El fabricante aeronáutico indicó que alrededor de 6.000 aviones de la familia A320 podrían estar comprometidos. Esto conllevará a una revisión rigurosa que podría desencadenar interrupciones operativas para las aerolíneas; es decir, ajustes en la programación de vuelos y retrasos en la disponibilidad de aviones, los más afectados serán los que cuenten con una flota única de la familia A320.

Aerolíneas descartan la suspensión de sus operaciones en Perú

A raíz de esto, las aerolíneas que operan en Perú como JetSmart, Sky y Latam se pronunciaron a través de comunicados.

En el caso de Latam, la aerolínea comunicó que “su operación en Perú no ha sido afectada, por lo cual no se ha producido ninguna cancelación de vuelos”. No obstante, a nivel corporativo, sí cancelaron dos vuelos de la filial de Colombia.

“En contingencias de este tipo, Latam pone a disposición de sus pasajeros alternativas de viaje para iniciar su vuelo dentro de las próximas 24 horas de su ruta original, así como permite optar por el cambio de fecha o devolución sin costo del pasaje”, agregaron.

Por su parte, JetSmart “no existe afectación en la operación de los vuelos de JetSmart Airlines, los cuales continúan desarrollándose según lo programado”. Asimismo, aseguraron que, si eventualmente deben ajustar algún itinerario, la aerolínea se comunicará directamente con los pasajeros.

“JetSmart Airlines informa que, con base en el análisis y evaluación de la información comunicada por Airbus y la Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA) hasta la fecha, solo un número reducido de aeronaves se encontraría alcanzado por la condición descrita en la Directiva de Aeronavegabilidad emitida por dicha entidad. Estas aeronaves serán atendidas esta misma noche conforme a las directrices técnicas establecidas”, resaltaron.

De otro lado, Sky indicó que a penas conocieron el informe de Airbus, su equipo de Mantenimiento comenzó con los trabajos requeridos por el fabricante y la actualización está a cargo de sus técnicos especialistas en sus bases de Chile y Perú.

“Nuestras operaciones continúan con normalidad y no se prevé impactos en los itinerarios; sin embargo, en caso los hubiese, contactaremos e informaremos oportunamente a los viajeros”, agregaron.

Las tres aerolíneas afirmaron que se mantendrán atentos a la situación para atender de forma rápida cualquier eventualidad.

¿Se afectó alguna aerolínea?

La alerta de Airbus demandará que se realicen actualizaciones urgentes de software en los aviones de la familia A320, lo que afectará al 70% de la flota de Avianca.

Esta medida provocará una interrupción en sus operaciones durante los próximos 10 días, lo que obligó a la operadora a cerrar las ventas para las fechas de viaje hasta el 8 de diciembre. Según informó la operadora aérea, se comunicará directamente con sus pasajeros para informarles sobre las alternativas de compensación.