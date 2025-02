No es la primera vez que este terminal suspende sus operaciones por reparaciones y mantenimientos. Incluso, Corpac anunció el cierre del mismo “el primer domingo y los lunes de cada mes para la ejecución de mantenimientos programados” en lo que resta del año. Con este escenario, la aerolínea Latam Airlines dejó de operar por tiempo indefinido debido a la “deplorable condición” [de la pista], lo que hace “imposible garantizar una operación segura para los pasajeros”, informó en un comunicado.

Según Carlos Gutiérrez, gerente de la Asociación de Empresas de Transporte Aéreo Internacional (AETAI), una pista en mal estado y los cierres continuos para su mantenimiento no permiten dar predictibilidad a los pasajeros sobre sus itinerarios, y eso generaría quejas hacia la aerolínea.

Entérate | Latam Airlines suspende indefinidamente vuelos a Jauja por mal estado de la pista de aterrizaje

“Por las continuas aperturas y cierres de la pista, no pueden operar, porque tu operación es regular y si no cumples con los itinerarios, los pasajeros se quejan contigo [con la aerolínea], no con Corpac o el MTC”, refirió Gutiérrez.

Lamentablemente, el terminal aéreo de Jauja no es el único que tiene problemas. Los aeropuertos de Jaén y Juliaca también se encuentran “críticos en términos de mejora de la pista”, explicó el vocero de AETAI.

Al respecto, Rafael Zácnich de Comex Perú, indicó que esta situación [la de Jauja] iba a ocurrir en cualquier momento. La reparación efectiva de la pista recae en la responsabilidad de Corpac, pues actualmente solo se concentran en ‘parchar’ lo que no es sostenible en el tiempo.

“Corpac tuvo que hacer una programación efectiva para una real modificación y modernización de la capa asfáltica, en lugar de hacer parches y rehabilitaciones”, mencionó.

El congresista Wilson Soto afirmó que la privatización de Corpac y el ingreso de una empresa privada es la solución para evitar más crisis en el sector aeronáutico.





Golpe al turismo

El año pasado, el aeropuerto de Juliaca recibió un total de 307.484 pasajeros y al de Jauja llegaron 95.039, según la Dirección General de Aeronáutica Civil. En el caso del segundo, los cierres constantes registrados desde el 2023 impactaron en el flujo de turistas al punto que el número se redujo 30%. En tanto, el cierre del aeropuerto de Jaén provocó una reducción en el movimiento de viajeros de 96%, de acuerdo a datos de Comex.

Acerca de esto, Juan Stoessel, CEO de Casa Andina, consideró que urge conocer la situación real del aeropuerto de Jauja porque se compromete el turismo de varias ciudades, pues ante el cierre del terminal, al visitante le queda ir por la Carretera Central. “Es una diferencia de 45 minutos (lo que dura el vuelo), con 12 horas por tierra para llegar. Se afectará el turismo a Huancayo, toda la selva central como Oxapampa, Pozuso, La Merced, etc. Prácticamente afecta a lo que es el departamento de Junín, Pasco y Huancavelica”.

Recordó que, en el caso de Jaén, el 80% del turismo al Amazonas se afectó en los últimos dos años, y si no hay atención en el caso de Juliaca habría menor afluencia hacia Puno, que es parte del circuito turístico sur del país.

“El 85% de los extranjeros que llegan al Perú recorren el circuito sur del país que incluye Puno, Lima, Nazca, Colca, Titicaca y Cusco. Se estaría afectando el circuito más importante del país”, precisó.

En la página oficial de Proinversión, se destaca que hay un proyecto en cartera que consiste en la modernización, rehabilitación, mejoramiento, operación y mantenimiento de ocho aeropuertos. Dentro de ellos se incluyen Jaén y Jauja, que son parte del tercer grupo de aeropuertos, Juliaca está a cargo de Aeropuertos Andinos del Perú. La iniciativa todavía se encuentra en la fase de formulación.

Con relación a eso, el director ejecutivo de Proinversión, Luis Del Carpio, dijo ayer en una entrevista a El Comercio, que se quiere adjudicar la concesión de estos aeropuertos, los del tercer grupo, a finales del próximo año, pero “va a depender de varias situaciones que vamos a seguir coordinando con el Ministerio de Transportes”.