En una bodega, en el supermercado o durante una reunión entre amigos, los snacks salados se han convertido en uno de los productos frecuentes en la mesa de los peruanos. Lo que antes era una compra ocasional, hoy forma parte de más momentos de consumo y de una categoría cada vez más dinámica y competitiva. En ese escenario, Lay’s mantiene el liderazgo absoluto en la mente de los consumidores, aunque nuevas propuestas como Inka Chips comienzan a ganar terreno impulsadas por una mayor valoración de los ingredientes locales y la innovación.

La categoría de snacks salados debutó este año en el estudio de Marcas de Arellano Consultoría para Crecer, reflejando el creciente peso que tiene dentro de la canasta de consumo de los hogares peruanos.

“Lo que nosotros vemos en la categoría de snacks salados es un producto de alta penetración y muy dinámico. Además, viene creciendo tanto en consumo como en ocasiones de uso y pasó de ser un mercado dominado por pocas marcas a uno mucho más competido y relevante”, explicó Jorge Rubiños, gerente comercial de Arellano Consultoría.

Los resultados muestran un claro ganador. Lay’s lidera ampliamente la recordación de marca: el 42% de los encuestados la menciona como la primera marca que recuerda (Top of Mind), muy por encima de Inka Chips (10%) y Doritos (9%). La ventaja es aún mayor en recordación espontánea, donde Lay’s alcanza el 69%, seguida por Inka Chips (29%), Doritos (27%) y Cheetos (27%).

“Lay’s tiene una combinación de fortalezas difícil de igualar: liderazgo histórico, distribución masiva y un posicionamiento transversal que conecta con consumidores de todas las edades y niveles socioeconómicos”, señaló Rubiños.

En una bodega, en el supermercado o durante una reunión entre amigos, los snacks salados se han convertido en uno de los productos frecuentes en la mesa de los peruanos. (Foto: Pixabay)

PepsiCo domina el ranking

El estudio también evidencia el peso de PepsiCo Alimentos dentro de la categoría. Además de Lay’s, marcas como Doritos, Cheetos y Piqueo Snax figuran entre las más recordadas, compradas y preferidas por los consumidores.

Según Rubiños, esto responde a una estrategia construida durante décadas. “PepsiCo tiene un portafolio amplio que cubre distintos momentos de consumo, una cobertura nacional muy intensiva y una fuerte capacidad de innovación en sabores, formatos y empaques”, destacó.

Desde la compañía señalan que la clave ha sido mantener una agenda permanente de innovación. “Nuestro posicionamiento es el resultado de una estrategia consistente donde la innovación juega un rol central, junto con la construcción de marca y una ejecución superior en todos los puntos de contacto”, indicaron desde PepsiCo Alimentos Perú.

La empresa destacó iniciativas como el crecimiento de Lay’s Onduladas, el relanzamiento de Piqueo Snax y el desarrollo de nuevos sabores inspirados en preferencias locales, como la reciente campaña “Copa de Sabores”.

En una bodega, en el supermercado o durante una reunión entre amigos, los snacks salados se han convertido en uno de los productos frecuentes en la mesa de los peruanos. (Foto: Great Manufacturing Stories)

Inka Chips emerge como el principal retador

Si bien Lay’s mantiene una amplia ventaja, el estudio identifica a Inka Chips como el competidor que más terreno viene ganando dentro de la categoría. La marca aparece consistentemente en el segundo lugar en varios indicadores: es la segunda más recordada, la segunda más comprada con frecuencia y una de las preferidas por los consumidores.

Para Rubiños, parte de su éxito radica en una tendencia cada vez más fuerte entre los consumidores: la valoración de productos con identidad local.

“Inka Chips conecta con una tendencia muy peruana vinculada a las papas nativas, el origen local y la autenticidad. Además, con el respaldo comercial de Alicorp tiene una oportunidad importante para seguir creciendo”, sostuvo.

Desde InkaCrops, empresa detrás de la marca, coinciden en que el origen peruano ha sido clave para fortalecer su posicionamiento. “Atribuimos nuestro crecimiento a una propuesta de valor diferenciada basada en el origen peruano, la calidad del producto y la innovación constante, elementos que nos han permitido conectar con las preferencias de los consumidores”, señaló Mifleh Ahmad, gerente general adjunto de la compañía.

En una bodega, en el supermercado o durante una reunión entre amigos, los snacks salados se han convertido en uno de los productos frecuentes en la mesa de los peruanos. (Foto: Inka Chips)

Qué busca hoy el consumidor

Más allá de las marcas, el estudio también revela cambios en las preferencias del consumidor peruano. El atributo más valorado es que el producto tenga un sabor y textura agradable. Le siguen el uso de ingredientes de calidad y una buena relación entre precio, cantidad y calidad.

Sin embargo, también aparecen nuevas exigencias asociadas al bienestar y la información nutricional. Entre los factores más importantes figuran la transparencia en los ingredientes, el contenido nutricional y la presencia de menos advertencias u octógonos.

“Observamos una creciente preocupación por la transparencia nutricional y por productos con menos advertencias, alineada a los cambios regulatorios y a una mayor conciencia sobre la alimentación”, explicó Rubiños.

En una bodega, en el supermercado o durante una reunión entre amigos, los snacks salados se han convertido en uno de los productos frecuentes en la mesa de los peruanos. (Foto: Pexels / Tim Samuel)

Un mercado con espacio para nuevos jugadores

De cara a los próximos años, Arellano identifica oportunidades para propuestas enfocadas en salud, ingredientes naturales y formatos diferenciados. También considera viable el ingreso de marcas propias de cadenas de conveniencia y supermercados.

“Los snacks salados son una categoría de compra impulsiva y alta rotación, lo que facilita la entrada de nuevas marcas. Sin embargo, competir con un líder como Lay’s exige una estrategia clara de precios, diferenciación e innovación”, señaló Rubiños.

Por ahora, según Rubiños, Lay’s conserva el liderazgo y domina la conversación en la categoría. Pero el avance de Inka Chips demuestra que el consumidor peruano está cada vez más abierto a nuevas propuestas, especialmente aquellas que combinan innovación con identidad local.