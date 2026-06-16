Por Fiorella Gil Mena

En una bodega, en el supermercado o durante una reunión entre amigos, los snacks salados se han convertido en uno de los productos frecuentes en la mesa de los peruanos. Lo que antes era una compra ocasional, hoy forma parte de más momentos de consumo y de una categoría cada vez más dinámica y competitiva. En ese escenario, Lay’s mantiene el liderazgo absoluto en la mente de los consumidores, aunque nuevas propuestas como Inka Chips comienzan a ganar terreno impulsadas por una mayor valoración de los ingredientes locales y la innovación.

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