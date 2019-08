¿Por qué le preocupa a Chile el crecimiento agroexpotador peruano?

Si bien los US$18 mil millones en agroexportaciones anotadas por Chile durante 2018 están varios escalones más arriba de lo US$7 mil millones conseguidos por Perú, lo cierto es que en términos de crecimiento la situación se revierte. Y es que el sólido 12,4% peruano más que dobla el alza del 5,8% que logró Chile el año pasado.

Exponencial crecimiento de Perú que no es nuevo. Ya hace algunos años que el vecino país viene mostrando una acelerada alza en su rendimiento agrícola exportador, considerando, eso sí, que cada año la dificultad de mantener esas tasas significará una tarea vez más y más compleja.

De todas formas, la arremetida peruana en el mercado agroexportador no es algo que ha estado pasando desapercibido por los agricultores nacionales. Incluso hay quienes ven con preocupación el terreno que han ganado algunos productos peruanos en desmedro de chilenos.

Ante este escenario, el ministro de Agricultura, Antonio Walker, expuso a Emol que "Perú está creciendo muy fuerte en uva de mesa, en arándanos, en cítricos y en paltas" (ver tabla comparativa abajo). "En las especies que nombre se nos han acercado mucho, y es preocupante", aseguró.

"Perú ha hecho inversiones muy importantes en grandes obras de riego, y dado a que tiene un clima muy privilegiado, está siendo un competidor muy importante para Chile", dijo.

"Perú ahora tiene tratados de libre comercio. Chile tuvo una gran ventaja sobre Perú, porque Chile los tenía y ellos no, ahora sí los tienen. O sea, hay que tomar en serio a Perú como competidor", subrayó.

Ronald Bown, presidente de la Asociación de Exportadores de Frutas de Chile (Asoex), dijo que "debemos analizar cómo nuestro país está perdiendo competitividad, no sólo con Perú, sino que también con otros competidores del Hemisferio Sur".

No obstante, aseguró que Chile "sigue siendo un país líder que cumple, con altos estándares y cada uno de los requerimientos exigidos por los mercados" y añadió que por lo tanto, "nuestro trabajo debe ser seguir siendo consistentes en calidad, mejorándola cuando sea necesario, y entregar la fruta que los mercados y consumidores desean".

Francisco Gana, jefe de Estudios de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), destacó que "hay suficiente mercado para ambos", no obstante, advirtió que "no podemos quedarnos dormidos. Nuestras ventajas competitivas son temporales, por lo que debemos estar siempre innovando y mejorando nuestra competitividad respecto no sólo de Perú, sino de todos los productores de fruta fresca".

En ese sentido, Walker expuso que "para recuperar el terreno periodo o seguir liderando primero tenemos que tener agua, segundo tener mejor calidad, condición, inocuidad y sabor que los productos peruanos. Chile está muy avanzado, muy avanzado".

Por último, el ministro de Agricultura, afirmó que, al menos en el corto plazo, no se vislumbra que los números de las exportaciones agrícolas del vecino país puedan superar a los de Chile. "Dependemos de nosotros, que hagamos bien las cosas (...). Chile se ha ganado un prestigio mundial".