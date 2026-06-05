Desde el miércoles, 3 de junio, la aerolínea Level, perteneciente al grupo International Airlines Group (IAG), inauguró oficialmente sus vuelos directos entre Barcelona y la capital peruana, con una ruta que contará con tres conexiones semanales operando los días miércoles, viernes y domingo.

En ese sentido, Level ha elegido como aliado estratégico a Servicios Aeroportuarios Andinos (SAASA). La empresa peruana, subsidiaria de Andino, será la responsable de brindar asistencia especializada y atención integral en los servicios de rampa, carga aérea y FBO (Fixed Base Operator). SAASA actualmente atiende operaciones en Perú, México y España.

Level indicó que la designación de SAASA para atender a una aerolínea de esta envergadura responde a su sólida experiencia y capacidad operativa. “La compañía destaca por su despliegue en el Nuevo Terminal del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, donde cuenta con un área especial asignada de más de 6,000 m² para atender servicios de rampa, atención de pasajeros y manejo de carga. Adicionalmente, mantiene un espacio estratégico de 500 m² en el terminal antiguo dedicado exclusivamente a la atención de aviones cargueros”, explicaron.

Enrique Vargas Loret de Mola, CEO de SAASA, se mostró entusiasmado con el inicio de la nueva ruta entre Barcelona y Lima. Asimismo, ratificó su compromiso con el desarrollo de la industria.

“Nos entusiasma acompañar a LEVEL en el inicio de su nueva ruta entre Barcelona y Lima, una conexión con la que se convierte en la única aerolínea que opera sin escalas entre ambas ciudades. Ratificamos nuestro compromiso por el desarrollo de la industria, poniendo a disposición nuestros renovados equipos de alta tecnología destinados a fortalecer nuestras operaciones y la de nuestros clientes, garantizando eficiencia, seguridad y modernización de servicios”, comentó.