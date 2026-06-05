Resumen

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SAASA actualmente atiende operaciones en Perú, México y España. Foto: GEC.
SAASA actualmente atiende operaciones en Perú, México y España. Foto: GEC.
Por Redacción EC

Desde el miércoles, 3 de junio, la aerolínea Level, perteneciente al grupo International Airlines Group (IAG), inauguró oficialmente sus vuelos directos entre Barcelona y la capital peruana, con una ruta que contará con tres conexiones semanales operando los días miércoles, viernes y domingo.

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