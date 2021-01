Conforme a los criterios de Saber más

El Ejecutivo se encuentra próximo a la publicación de uno de los reglamentos en el marco de la nueva Ley de Promoción Agraria; sin embargo, esta no habría incluido las propuestas del sector empleador. Así lo comentó Gabriel Amaro, director ejecutivo de la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (Agap).

Se trata del reglamento sobre negociaciones colectivas en el marco de la nueva ley. “Desde el Ministerio de Desarrollo Agrario se nos comunicó que seríamos convocados para la elaboración de este reglamento, pero esto no ha sucedido hasta ahora. Es importante que el reglamento se elabore de manera técnica y sin generar más sobrecostos”, sostuvo.

En concreto, Agap expresa su preocupación sobre la necesidad de elaborar reglas específicas para la negociación colectiva en el sector agro cuando ya existe una ley que establece los parámetros generales. “Lo que no queremos es que se genere una obligación. No de la negociación colectiva con aquellas empresas que tienen sindicatos; sino que obliguen a negociar en niveles superiores o en empresas donde no hay sindicatos”, señaló en diálogo con El Comercio.

En la misma línea, sostuvo que dicho reglamento no puede atribuir obligaciones ajenas a la operación. “Hay empresas que lo dan de manera libre, como el transporte. Pero cuando una ley crea cosas no atribuibles a la operación, lo único que hace es generar sobrecostos y afectar la poca competitividad del país”, dijo.

Resaltó que la negociación colectiva debe ser libre entre las partes y en línea con los principios establecidos por la normativa internacional como los convenios OIT. “Si se genera cosas distintas a esas, lo que hará es complicar más las relaciones en el entorno agrícola”, agrega.

El cronograma

Se conoce que el plan de trabajo del Ejecutivo para el reglamento sobre negociaciones colectivas en el marco de la nueva Ley Agraria considera una recepción de aportes entre el 7 y el 11 de enero, plazo que se vence hoy.

Seguidamente, sería el 12 de enero la fecha para la sistematización de propuestas; el 13 de enero se realizaría una reunión de validación y, finalmente, se tendría el proyecto final de reglamento este viernes 15 de enero.

Cronograma de trabajo para la elaboración del reglamento de la Ley Agraria. (Fuente: MTPE)

Existe un segundo reglamento que debe trabajar el Ejecutivo y es aquel que reglamenta toda la nueva Ley Agraria. Para dicha labor, el plazo para recepción de comentarios vence el 16 de enero y la propuesta final está prevista para el 30 de enero.

Consecuencias en el sector

En Ayacucho, la nueva Ley Agraria podría afectar a más de 1.800 pequeños productores; según señaló Esteban Chávez, presidente de la Asociación de Fruticultores de Ayacucho. “Hemos venido a Lima para intentar conversar con las autoridades para que tomen en cuenta nuestra opinión y nuestra realidad en la elaboración del reglamento”, afirmó.

Los agricultores que forman parte de la Asociación cuentan con 5.000 hectáreas divididas en pequeñas parcelas de 2 o 3 hectáreas donde se cosecha palta haas que se envía a países de Europa y Asia. “La nueva Ley Agraria nos ha matado, los sobrecostos van a desaparecer a cientos de pequeñas y medianas empresas”, acotó.

Según señala AGAP, entre los impactos negativos de la ley se encuentra la disminución de hectáreas de productores formales, la reducción de la formalidad, la caída de las exportaciones y la reducción de empleos. Esto en un momento donde el sector agro se muestra como el más dinámico tras la crisis.

Según datos del Banco Central de Reserva, los productos del agro peruano lideran la canasta exportadora no tradicional. Las uvas frescas, el arándano y los espárragos frescos registraron crecimiento en envíos en el mes de noviembre del 2020 frente al mismo mes del año previo.

Exportaciones no tradicionales en el mes de noviembre. (Fuente: BCR / Infografía: Luis Huaitan)

Del mismo modo, es el sector agropecuario el único que ha mostrado una recuperación en la generación del empleo formal privado. Según información de la planilla electrónica, solo en octubre dicho empleo aumentó en 16,8% frente al mismo mes del año previo, lo que representan 84 mil empleos más en el sector. Por el contrario, sectores como Construcción y Servicios registraron pérdidas de empleos de un 8,1% y 14,3%, respectivamente.