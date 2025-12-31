Los beneficios de la Ley que promueve la transformación productiva, competitiva y sostenible del sector agrario también alcanzarían a la industria alimentaria, de acuerdo con el proyecto de decreto supremo que publicó el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) el 19 de diciembre.
Como se recuerda, de acuerdo a la también llamada Ley Agraria, las empresas que comprenden la norma van a tributar una tasa del 15% del impuesto a la renta hasta el 2035.
La ley ya comprendía a los pequeños productores y empresas agrarias que desarrollen principalmente labores de cultivo o crianza.
Y también alcanza a quienes realicen directa y principalmente la actividad agroindustrial, siempre que utilicen productos agropecuarios fuera de Lima Metropolitana y el Callao.
Justamente, sobre este tema, se precisa que mediante decreto supremo se determinarán las actividades agroindustriales. No están dentro de este alcance los rubros relacionados con trigo, tabaco, semillas oleaginosas, aceites y cerveza.
La propuesta está publicada en un plazo de 15 días calendario para la recepción de comentarios.
Sectores comprendidos
Según el anexo del documento, las actividades agroindustriales que estarían comprendidas son la cría de otros animales relacionadas con la apicultura y producción de miel.
También están actividades como la elaboración de productos lácteos, de almidón, de azúcar, así como de platos preparados para programas sociales, y la preparación e hiladura de fibras textiles.
Asimismo, se comprende a la preparación de bebidas no alcohólicas como la chicha morada o chicha de jora; la destilación de bebidas alcohólicas como el pisco, vodka, gin, whisky de maíz morado; y la elaboración y mezcla de vinos.
A ello se suman las actividades como la elaboración y conservación de carne, de frutas, legumbres y hortalizas, productos de molinería como granos andinos, así como de café tostado y de cacao, chocolate y confitería.
