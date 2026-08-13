El Consejo Fiscal indicó que la ley, originada en iniciativas parlamentarias, fue aprobada pese a las observaciones del Poder Ejecutivo y puede admitir una interpretación que vincule la pensión con las remuneraciones del personal en actividad. Foto: Andina.
El Consejo Fiscal indicó que la ley, originada en iniciativas parlamentarias, fue aprobada pese a las observaciones del Poder Ejecutivo y puede admitir una interpretación que vincule la pensión con las remuneraciones del personal en actividad. Foto: Andina.
Por Redacción EC

De acuerdo con un reciente informe del Consejo Fiscal, este advirtió que el costo incremental anual de la Ley de aumento de pensión a maestros subiría desde S/8 millones hasta aproximadamente S/13.4 millones.

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