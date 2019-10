Los beneficios tributarios recogidos en la Ley de Democratización del Libro y Fomento de la Lectura –publicada en el 2003– vencían este viernes 11 de octubre. Ante esta situación, el Poder Ejecutivo, mediante un Decreto de Urgencia, los prorrogó por un año.

Entre los beneficios que han sido ampliados se encuentran la exoneración del Impuesto General a las Ventas (IGV) a la importación y venta en el país de los libros y productos editoriales, así como el reintegro tributario del IGV.

►Francesco Petrozzi: “la gran ley del libro vendrá con el nuevo Congreso”

►Ley del Libro: Gobierno publicó decreto de urgencia que prorroga beneficios tributarios por un año

Pese a que con este decreto de urgencia se mantiene la esencia de la ley vigente (Ley de Democratización del Libro y Fomento de la Lectura), el Ejecutivo ha realizado una precisión respecto a los términos en los cuales las empresas editoriales podrán acceder al reintegro tributario.

El documento señala que solo se otorgará a aquellas editoriales cuya facturación anual no supere las 150 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), que equivalen a alrededor de S/630.000. La ley vigente indica que las editoriales que alcanzan el 0,25% de una UIT pueden acceder al reintegro.

“[Con la ley vigente] las editoriales independientes en su gran mayoría no podían acceder al reintegro tributario. Ahora, en cambio, ya no son las micros y las independientes las que no pueden acceder, sino más bien se ha establecido que este beneficio tributario únicamente sea para las microempresas, que no superen las 150 UIT. Desde EIP siempre hemos sostenido que todos los agentes del libro y la lectura en sus múltiples tamaños necesitan fortalecerse”, señala Silvia González, presidenta de Editoriales Independientes del Perú (EIP).

En esa línea, José Carlos Alvariño, presidente de la Cámara Peruana del Libro (CPL), dijo que desde su gremio están en contra de que se coloquen topes para el reintegro tributario.

"[Con este decreto de urgencia] se excluye a las empresas grandes. Eso va a traer problemas para la industria gráfica nacional, ya que provocará que muchas veces se opte por imprimir [los libros] en el extranjero”, agregó.

ASPECTOS POSITIVOS

Pese al malestar generado por el nuevo tope para acceder al reintegro tributario, Alvariño y González saludan que el Ejecutivo haya prorrogado los beneficios tributarios, lo que permitirá que el sector se mantenga estable y que, sobre todo, no se eleven los precios de los libros hacia el consumidor final. De no haberse ampliado la exoneración del IGV -señalan- los precios de los libros habrían aumentado en 18% desde este sábado.

“Hay que felicitar que se haya sacado dentro de los plazos [la prórroga de los beneficios tributarios], en una situación tan difícil políticamente y con tantas urgencias que tiene el Ejecutivo. [Con esta norma] se ha mantenido la estabilidad la estabilidad de los precios hacia los compradores finales, que era nuestra preocupación principal”, dijo Alvariño.

Por otro lado, el Ejecutivo asignó un monto de S/16 millones al Ministerio de Cultura para que pueda financiar actividades vinculadas al fomento de la lectura y el libro, así como a estímulos económicos a personas naturales o jurídicas, de derecho privado y público que participen en el Ecosistema de la lectura y el libro. Otros S/16 millones serán destinados al Ministerio de Educación, para la construcción y mejoras de bibliotecas escolares.

González resaltó que estos montos, que serán incluidos en el presupuesto del 2020, serán muy importantes para el progreso y la evolución del ecosistema del libro y la lectura en nuestro país.