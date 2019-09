Ley del libro: propuesta del Ejecutivo aumentaría precios

El Poder Ejecutivo presentó este miércoles al Congreso un proyecto de ley que propone extender por tres años los beneficios tributarios de la ley del libro: exoneración del Impuesto Generala a las Ventas (IGV) y el reintegro tributario.

En cuanto a este reintegro, el documento precisa que solo se otorgará a aquellas editoriales cuya facturación anual no supere las 150 unidades impositivas tributarias (UIT), que equivalen a alrededor de S/630.000. Cada UIT asciende a S/4.200.

Asimismo, se propone asignar un monto de S/16 millones a el Ministerio de Cultura para que pueda financiar actividades vinculadas al fomento de la lectura y el libro, así como a estímulos económicos a personas naturales o jurídicas, de derecho privado y público que participen en el Ecosistema de la lectura y el libro.

Otros S/16 millones serán se destinarán al Ministerio de Educación, que irá destinado básicamente para las bibliotecas escolares.



MALESTAR

A diferencia de lo que propone el Ejecutivo, la Ley de Democratización del Libro y Fomento de la Lectura, que actualmente se encuentra vigente, las editoriales que alcancen el 0,25% de una UIT pueden acceder al reintegro tributario.

“La ley vigente habla de un monto mínimo por facturación para que se pueda acceder al reintegro. Por lo tanto, excluye a las pequeñas editoriales que con una factura no alcanzaban ese porcentaje”, explica Arturo Angulo, especialista legal de Industrias Culturales y Artes del Ministerio de Cultura.

Sin embargo, la Cámara Peruana del Libro considera que el proyecto de ley del Ejecutivo discrimina a las empresas más grandes, al establecer un monto máximo de 150 UIT para poder acceder a este beneficio.

“Se está penalizando el éxito. Si a una empresa le va bien, perderá el beneficio. No es apropiado aprobar el texto con esa distorsión”, asevera José Carlos Alvariño, presidente de la Cámara Peruana del Libro.

En esa misma línea, Jerónimo Pimentel, director general de Penguin Random House Perú, indica que el tope de 150 UIT es muy bajo y que las medianas y grandes empresas no se podrían beneficiar con el reintegro. Por lo cual ,considera que este punto del proyecto debe ser corregido en el Congreso.

“Si no se puede recuperar el IGV que paga la editorial a las imprentas cuando se imprime un libro en el Perú, entonces estos [los libros] se encarecerán y [ello] favorecerá a la importación”, explica Pimentel.

DESCARTAN AUMENTO

En contraste, Félix Lossio, director general de Industrias Culturales y Artes del Ministerio de Cultura, considera que la valla para acceder al reintegro tributario no generaría un aumento de precios en los libros.

“Es prematuro hacer un análisis respecto a subir o no el precio mientras la ley no se haya aprobado. No creemos que necesariamente pueda ser así”, subrayó Lossio.

Por último, menciona que el proyecto de ley propone que se destinen S/16 millones al Ministerio de Cultura, para que desarrolle diversas actividades que fortalezcan la producción editorial. Medida con la cual las empresas de todos los tamaños se verán beneficiadas.